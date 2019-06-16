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Gemlik'te deniz ulaşımı başlıyor

Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik-Kumla, Gemlik-Karacaali ve Gemlik-Narlı arası gemi seferlerinin bu sezon başlayacağını belirterek, "Kıyıya 35 bin 700 metre sahili olup da deniz ulaşımını kullanmayan bir şehir başka yerde var mıdır bilmiyorum. Karadeniz fıkrası gibi" dedi.
 16 Haziran 2019 14:52
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Gemlik'te deniz ulaşımı başlıyor

Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik-Kumla, Gemlik-Karacaali ve Gemlik-Narlı arası gemi seferlerinin bu sezon başlayacağını belirterek, "Kıyıya 35 bin 700 metre sahili olup da deniz ulaşımını kullanmayan bir şehir başka yerde var mıdır bilmiyorum. Karadeniz fıkrası gibi" dedi.

Göreve gelmesinin üzerinden kısa süre geçmesine rağmen projeleri ile dikkat çeken Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'in kısa zaman zarfında deniz ulaşımı ile daha kolay ulaşılabilen bir yer haline geleceğini söyledi. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Sertaslan, "Biz Gemlik'le alakalı bir projeksiyon belirledik. Dedik ki biz seçilsek de, başka bir arkadaş seçilse de bu işlerin Gemlik için doğru işler olduğunu düşünüyoruz. Her kim gelirse gelsin, ne olur bu işin arkasını takip etsin. Şunu gördük, hemen hemen her konuda şekil değişik, mantık aynı, bütün siyasi partilerimiz buna benzer şeyler anlattılar. Ortak akıl ortaya çıktı. Denizde bunlardan bir tanesi.

Kıyıya 35 bin 700 metre sahili olup da deniz ulaşımını kullanmayan bir şehir başka yerde var mıdır bilmiyorum. Karadeniz fıkrası gibi dedik. Göreve gelir gelmez süratle başladığımız konulardan biri buydu. Finansman derdi yok, özel sektör memnuniyetle bu işin içine girecektir diye düşündüm. İrtibatları da kurmaya başladık. Kumlaya kara nakliyesiyle otobüsle yolcu taşıyan bir kooperatifimiz var. Onlarla da görüşme içerisindeyim. Gerekirse gerekli yatırımı onlardan talep edeceğim.

Halkımız Gemlik'ten; Karacaali, Kumla ve Narlı'ya denizden ulaşabilsin istiyoruz. Büyükşehir ile de konuştuk. Bu bir ulaşım faaliyeti değil aslında. Bir nostaljik tarafı da var bunun. Bir turizm yanı da var. Dolayısıyla onlarda memnuniyetle destek vereceklerini söylediler. Biz istiyoruz, girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ben bu sezon olsun istiyorum. Bu konuda da aceleciyim. Daha önce bu güzellikleri yaşadık. Bir kez daha yaşansın diye uğraşacağız" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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