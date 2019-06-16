Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun tüm kanallara açık ortak yayını bu akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında yapılacak. Yayın, Anadolu Ajansı'nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.
|16 Haziran 2019 15:03
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tüm kanallara açık ortak yayını bu akşam gerçekleştirilecek.
Saat 21.00'de başlayacak ve tüm kanallara açık olacak ortak yayın, Anadolu Ajansı'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den de yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.
Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yapacağı ortak yayında, moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracak.
Canlı yayın, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecek.
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