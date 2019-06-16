Ordu'nun yaylaları yeşillendi, turistlerin ilgisi arttı
|16 Haziran 2019 15:21
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Ordu'da yeşilin tüm renklerini barındıran yaylalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Yaylaları ile ünlü olan Ordu'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası, Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası ve diğer ilçelerdeki yaylalar, yeşilin her tonunu barındıran renkleri ile görenleri büyülüyor. Uçsuz bucaksız ormanları, tertemiz akarsuları, içerisinde barındırdığı çiçek çeşitleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları olan yaylalar, serin havasıyla sıcaktan ve şehir hayatından bunalanların da uğrak mekanları haline geliyor.
Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, eşsiz menderesleri ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Özellikle hafta sonları insanların daha çok akın ettiği yaylalar, fotoğrafçılar tarafından da ilgi görüyor. Vatandaşlar, buralara gelerek hem serinlediklerini hem de aileleri ile birlikte stresten uzak güzel bir hafta sonu geçirdiklerini belirtiyor.
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