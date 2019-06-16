1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görme engellisi Deniz, okulunu birincilikle bitirdi

ANTALYA'da bir ortaokulun tek görme engelli öğrencisi Deniz Aygün (14), 100'lük sistemde 99 puan alarak okulu birinci tamamladı.
 16 Haziran 2019 15:47
Yazdır
Görme engellisi Deniz, okulunu birincilikle bitirdi

ANTALYA'da bir ortaokulun tek görme engelli öğrencisi Deniz Aygün (14), 100'lük sistemde 99 puan alarak okulu birinci tamamladı.

Sevgi- Güven Aygün çiftinin ilk çocukları Deniz, görme engelli doğması nedeniyle hiç gün ışığını göremedi. Gözlerinin açılması için ailesinin doktor doktor gezdirdiği Deniz'in anne karnındayken beyninden gözlerine giden damarların gelişmediği, organ nakli şansı olmadığı ortaya çıkınca Deniz hayatını görme engelli sürdürdü. Durumunu kabullenen Deniz, evde bütün işlerini kendi yapabilecek duruma geldi. Okul çağına geldiğinde ailesi Deniz'i engellilere yönelik okul yerine normal okula gönderdi. İlkokul ve ortaokul süresince her sabah annesi Sevgi ile okula giden Deniz, eğitimdeki başarısıyla dikkati çekti. Anne Sevgi Aygün, her teneffüste de okula gelerek oğlunu bahçede gezdirdi.

99 DERECEYLE OKULU TAMAMLADI

Ortaokulu, Kepez ilçesinin başarılarıyla gündeme gelen Mobil Ortaokulu'nda tamamlayan Deniz, eğitimdeki başarısıyla dikkati çekti. Okuldaki tek görme engelli öğrenci Deniz, 100 üzerinden 99'luk derecesiyle okul birincisi oldu. 315 arkadaşının önünde okulu birincilikle tamamlayan Deniz, mezuniyet törenine eğitim hayatında bir kez dahi elini bırakmayan annesi Sevgi ile katıldı. Dereceye giren öğrencilerin adının okunduğu törende, birinci olduğu açıklanan Deniz'in heyecanı ailesini duygulandırdı. Okulun kütüğüne birincilik plakasını çakan Deniz, bu başarıyı elde etmesini sağlayan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

'DİĞER ÖĞRENCİLERİN TEK FARKI GÖRMELERİ'

Deniz Aygün, Adım açıklandığında heyecanlandım. Önce bilgisayar mühendisliği istiyordum, şimdi İngilizce eğitim almak istiyorum. Görme engelli öğrenciler ile gören öğrenciler arasında aslında hiçbir fark yok. İkimiz de ders görüyoruz, tek farkları görmeleri. Ben dikkatle dinliyorum, gerisi geliyor dedi. 4 yıl Türkçe dersine giren öğretmeni, yakın zamanda spor salonunda spor yaparken hayatını kaybeden Serap Seviğ'in mezuniyetini görmesini çok istediğini belirten Deniz, Keşke Serap öğretmenimiz de yanımızda olsaydı. Ölümüne çok üzüldüm dedi.

ANNE BABASININ GURURU

Anne Sevgi Aygün de bu akşam çok heyecanlandığını söyledi. Oğlunun kendisini her zaman gururlandırdığını anlatan Aygün, başarısının devam etmesi dileğinde bulundu. Aygün, Deniz'in tek başına ayaklarının üstünde durduğunu görmek en büyük hayalim, başka bir isteğim yok dedi. Baba Güven Aygün de oğlu Deniz'in her zaman yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Oğlunun bu okula başlarken tereddüt ettiklerini belirten Aygün, öğretmenlerin kendilerine destek olduğunu açıkladı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Babalar Günü'nde babasının işe alınmasını istedi
16 Haziran 2019 16:13		 Engelli öğrenci, jandarma yardımıyla okula girdi
16 Haziran 2019 15:55
Kimliğini unutan öğrenciye anne azarı
16 Haziran 2019 15:51		 Sınava son anda yetişen kız kardeşler, fenalık geçirdi
16 Haziran 2019 15:39
Şırnak'ta şehit olan askerle ilgili kahreden detay
16 Haziran 2019 15:26		 Kuvvetli sağanak gelecek hafta da sürecek
16 Haziran 2019 15:15
Şehit eşinin hatıralarını evinin odasında yaşatıyor
16 Haziran 2019 15:11		 Trafik kazasında ölen uzman çavuş toprağa verildi
16 Haziran 2019 14:59
Altın madalya için bin 700 rakımda çalışıyor
16 Haziran 2019 14:37		 'Bu sefer oğlum gelemedi, ben yanına geldim'
16 Haziran 2019 14:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:13 - Babalar Günü'nde babasının işe alınmasını istedi16:09 - Kilis'te 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi16:06 - Türkiye'nin 'ilk 1.000 ihracatçısı' belli oldu16:03 - Erdoğan: Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık15:59 - ÖYSM yetkililerinden beklenmeyen uygulama15:55 - Engelli öğrenci, jandarma yardımıyla okula girdi15:51 - Kimliğini unutan öğrenciye anne azarı15:47 - Görme engellisi Deniz, okulunu birincilikle bitirdi15:43 - YKS'nin üçüncü oturumu başladı15:39 - Sınava son anda yetişen kız kardeşler, fenalık geçirdi
15:35 - Siirt'te trafik kazası: 10 yaralı15:31 - Kapadokya'da ilk kez balon festivali düzenlenecek15:26 - Şırnak'ta şehit olan askerle ilgili kahreden detay15:21 - Ordu'nun yaylaları yeşillendi, turistlerin ilgisi arttı15:15 - Kuvvetli sağanak gelecek hafta da sürecek15:11 - Şehit eşinin hatıralarını evinin odasında yaşatıyor15:07 - Havuza gireceklere 'enfeksiyon' uyarısı15:03 - Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
Toplu sözleşmede kurumlar arası becayiş de görüşülmeli
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
ÖSYM Tarzı Yeni Nesil Ücretsiz KPSS Deneme Sınavı
Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
Havalimanında suikast planladılar
Şırnak şehidi uzman çavuşken teğmenliğe yükselmişti
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Ortak yayının ciddi etkileri olabilir
Bakan Soylu: Onun üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
the passenger 3
faranjit 4
Yks 2019 1
copa america 2019 2
toronto raptors 2
yadigar 1
ısıl işlem ve fermente arasındaki fark 1
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 2
Fatih Portakal 1
sakarya'da geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polis 2
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam