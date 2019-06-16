Kimliğini unutan öğrenciye anne azarı

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) bir erkek öğrenci kimliğini unuttuğu için alınmadı. Sınav öncesi İzmir'de bulunan Atatürk Lisesi'nde telefonuyla konuşarak oğlunu azarlayan anne, 'Aferin oğlum bir senen gitti. Televizyonda geç kaldıkları için millete gülüyorduk şimdi biz gülünç duruma düştük dedi.ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün (cumartesi) gerçekleşmişti. Bugün ise sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ülke genelinde saat 10.15'te başladı. Uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler, bugün erkenden kalkarak sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, kimlik, sınava giriş belgeleri ve ambalajsız pet şişeleri ile merkezlere alındı, sevdikleriyle kucaklaşarak yıl boyunca verdiği emeklerin karşılığını alabilmek için mücadeleye başladı. İzmir'de bulunan Atatürk Lisesi'nin okul bahçesinde ise bir anne, telefonda konuştuğu oğlunu kimliğini unutarak sınava giremediği için azarladı. Oğlu ile telefonda konuşan anne, Alo Aferin oğlum ya bir senen gitti. Teşekkür ederim çok duyarlısın. Giremeyeceksin sınava. Allah cezanı vermesin. Kimliğini nasıl unutursun Televizyonlarda millete gülüyorduk geç kalıyorlar diye şimdi sen kimliğini unutuyorsun biz gülünç duruma düştük dedi.

'BÜTÜN YIL TV AÇMADIK'

Okul bahçesinde sınava giren kızını bekleyen Biçtem Öztürk, Ben kızımdan daha çok heyecanlıyım aslında ama onu telaşlandırmamak için belli etmemeye çalışıyorum. Şimdi saatler nasıl geçecek bilmiyorum. Benim kızım mühendislik kazanmak istiyor. Umarım tüm çocuklar emeğinin karşılığını alır. Bütün bir senemiz çok zor ve stresli geçti, eve komşu almadık, misafir almadık, televizyon açmadık. Sadece onun için değil tüm ailemiz için zor bir yıl oldu dedi.

Sınava giren kızını bekleyen anne Saadet Yalçın, Heyecanla bekliyorum. Bugün erkenden kalktık kızım kahvaltı bile yapmadı çok az yemek yiyebildi. Heyecanlanınca yemek yiyemiyor. Uçak mühendisliğini kazanmak istiyor. Biz de onlara destek olmak için yanlarındayız tüm çocuklarımız için hayırlısı olsun diye konuştu. Bina önünde sınava giren oğlunu bekleyen anne Figen Allı ise, Benim oğlum ikinci kez sınava giriyor. Bu yıl dershaneye gitti, test çözdü. Dünkü sınavı çok güzel geçmiş. Umarım bu günkü de öyle olacak diye konuştu.