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Polis, trafiği durdurup Süleyman'ı sınava yetiştirdi

TEKİRDAĞ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan Süleyman Göktuğ Selvi'nin(19) kimliğini Malkara ilçesindeki evinde unutması üzerine polis devreye girdi.
 16 Haziran 2019 16:42
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Polis, trafiği durdurup Süleyman'ı sınava yetiştirdi

TEKİRDAĞ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan Süleyman Göktuğ Selvi'nin(19) kimliğini Malkara ilçesindeki evinde unutması üzerine polis devreye girdi. Trafik aracına alınan Selvi, yolların tümü açılarak götürüldüğü nüfus müdürlüğünde yeni kimlik çıkarılıp, 3 dakika kala sınava yetiştirildi.

Malkara ilçesinde yaşayan Süleyman Göktuğ Selvi, yaklaşık 60 kilometre mesafedeki il merkezinde bulunan Fatih Anadolu Lisesi'nde YKS'ya girmek için annesi Maide Selvi ile birlikte yola çıktı. Okulun kapısına gelen Selvi, kimliğini dün sınava girdiği pantolonunun çebinde unuttuğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı. Panik yapan Süleyman Göktuğ'un annesi Maide Göktuğ, okulda görevli olan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde grup amiri başpolis Bircan Doğan'ın yanına gidip, oğlunun durumunu anlatarak yardım istedi.

Annenin başvurusu üzerine 26 yıllık baş polis memuru ve trafik ekipleri grup amiri Bircan Doğan, Süleyman Göktüğ Selvi'yi bir ekip otomobiline bindirerek nüfus müdürlüğüne doğru yola çıkardı. Telsizle geçecekleri güzergahtaki tüm kavşakların tutulmasını ve kendilerine yol verilmesi anonsu yaparak, trafik akışını sağlayan Doğan, siren sesleri arasında Süleyman Göktuğ Selvi'yi nüfus müdürlüğüne yetiştirdi. Burada yeni bir kimlik çıkarılan Selvi, yine polis aracıyla okula götürülerek, 3 dakika kala sınava girmesi sağlandı.

Anne Maide Göktuğ ile Süleyman Göktuğ Selvi, sınavın ardından kendilerine yardım eden başpolis Bircan Doğan'a çiçek vererek teşekkür etti.

Son anda polis ekipleri sayesinde girdiği sınavın başarılı geçtiğini söyleyen Süleyman Göktuğ Selvi, kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti., Selvi, Dün sınava girdim. Kimliğim dün giydiğim pantolonun cebinde kalmış, burada fark ettim. Malkara'ya gidip almam mümkün değildi. Burada yeni bir kimlik çıkarmak zorunda kaldık. Burada bekleyen polis ağabeylerden yardım istedim. Onlar hemen yardım olacaklarını söylediler. Polis ağabeyler olmasaydı asla bu sınava yetişemezdim dedi.

Anne Maide Selvi, oğlunun kimliğini unutması ile büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, yardım istedikleri polis kiplerinin kendilerine yardım ettiğini anlattı. Anne Selvi, Trafik ekip arabasına bindik, grup amiri sürekli telsizden talimatlar verdi. Hiç trafiğe takılmadık, kavşaklarda hiç durmadık. Sorunsuz gidip geldik ve çok şükür sınava yetiştik. Allah devletimizden ve buradaki polisimizden razı olsun. Onların bugünkü yardımı ve hakları asla ödenmez dedi.

Grup amiri Bircan Doğan ise kendisine teşekkür ederek çiçek veren aileye, Biz görevimizi yaptık. Emniyet müdürümüzün bu konuda daha önceden talimatları vardı. O talimatlar doğrultusunda bizler de elimizden gelen desteği sınava giren çocuklarımıza sağladık. Ben Süleyman Göktuğ'a ve diğer sınava giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum diye konuştu.

DHA
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