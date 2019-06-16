MSB: 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
|16 Haziran 2019 17:22
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde bugüne kadar toplam 76 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca 133 mağara ve sığınağın içerisindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde 27 Mayıs tarihinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerin kullandıkları sığınak, barınak, mağara, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri imha edilmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler de vuruluyor. 27 Mayıs tarihinden bu yana Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri de hava harekatları ve kara ateş destek vasıtaları ile birçok kez vuruldu. Son olarak Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlenerek, 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde toplam 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 51'ini Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturdu.
Hakurk bölgesinde toplam 80 mayın, 133 mağara ve sığınak imha edildi
Açıklamada, "Komandolarımız tarafından terör örgütünün tuzakladığı 80 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilirken, 15 sığınak ve barınak daha kullanılamaz hale getirildi. Böylece terör örgütü PKK'nın Hakurk bölgesinde toplam 133 mağara ve sığınağı içerisindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi" denildi.
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