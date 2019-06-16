1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "İstanbul, medeniyetimizin başkentidir. Bu medeniyetimizin değerlerinden anlamayanlara, Süleymaniye'den anlamayanlara, Eyüpsultan'ı içselleştiremeyenler, onun bu şehrin manevi sahibi olduğunu bilmeyenlere, Fatih'i bilmeyenlere İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez. Biz bu olanların hepsini gördük. Bunu bir daha yaşamak ve tattırmak isteyenlere fırsat vermemek gerekir"
 16 Haziran 2019 17:27
Yazdır
'İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul, medeniyetimizin başkentidir. Bu medeniyetimizin değerlerinden anlamayanlara, Süleymaniye'den anlamayanlara, Eyüpsultan'ı içselleştiremeyenler, onun bu şehrin manevi sahibi olduğunu bilmeyenlere, Fatih'i bilmeyenlere İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez. Biz bu olanların hepsini gördük. Bunu bir daha yaşamak ve tattırmak isteyenlere fırsat vermemek gerekir." dedi.

Samsun Alaçam Dernekler Federasyonu'nun Arnavutköy Bolluca'da düzenlediği 27. Yağlı Güreş ve Keşkek Şöleni'nde konuşan Soylu, Türkiye'de geçen kış, patates soğan fiyatları üzerinden hükümeti düşürmek isteyenlerin olduğunu söyledi.

Soylu, son dönemde Türkiye'ye yönelik döviz kuru operasyonu ve S400 krizine de değinerek, şöyle konuştu:

"Biz bir yerde para mı kaybettik? Ülke olarak bir yerde yanlış mı yaptık? Hayır. 1980 öncesinde ABD bizden haracını aldı, yüzde 200-250 devalüasyonla. 28 Şubat öncesinde ABD bizden haracını aldı, yüzde 200-250 devalüasyonla beraber. Son 7-8 yıldır 'Hadi bakalım biraz biriktirdiniz, haracımızı istiyoruz' diyorlar. Saldırılar da bu yüzden oldu. Allah şahittir biz bu Amerika'ya haraç vermeyeceğiz. Onun için millet olarak direniyoruz. O yıllarda terörle beraber belimizi büktüler. Bugün evlatlarımız Şırnak'ta Cehennem Deresi'nde 8 teröristi ölü olarak ele geçirdiler. Bu dağlarda 12-15 bin terörist vardı. Bugün 600 teröriste düştü. Sadece profesyonelleşme ile değil, İHA'mız olmasaydı, Atak helikopterimiz, yerli mühimmatımız olmasaydı yapamazdı. Bize diyorlar ki 'Ayaklarınızın üzerinde durmayın.' Onların inadına hem onlara haraç vermeyeceğiz hem de sadece ülkemizi değil onların karıştırmak istediği bölgemizi gül bahçesine çevireceğiz."

24 Haziran ve 31 Mart'ta vatandaşların kendilerine verdiği yüksek destekle üzerlerindeki sorumluluğun farklında olduklarını ifade eden Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için de destek istedi.

İstanbul'un güçlü ve önemli bir şehir olduğunu belirten Soylu, "İstanbul sadece bize ait değildir. Bugün eğer Bakü'de insanlar bir ümitsizliğe kapılacaklarsa, ellerini uzatacakları ümit edecekleri şehir burasıdır. Bağdat'ın, Halep'in ümidi İstanbul'dur. Bosna'nın Kosova'nın ümidi İstanbul'dur. Bağdat'ın, Kerkük'ün, Telafer'in ümidi İstanbul'dur. Bugün Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ümidi İstanbul'dur. İstanbul, medeniyetimizin başkentidir. Bu medeniyetimizin değerlerinden anlamayanlara, Süleymaniye'den anlamayanlara, Eyüpsultan'ı içselleştiremeyenler, onun bu şehrin manevi sahibi olduğunu bilmeyenlere, Fatih'i bilmeyenlere İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez. Biz bu olanların hepsini gördük. Bunu bir daha yaşamak ve tattırmak isteyenlere fırsat vermemek gerekir."

Vatandaşlardan, Türkiye'nin güvenliği ve huzuru için kendilerinden hesap sormalarını isteyen Soylu, bugün İstanbul'da insanların güven içerisinde yaşadığını kaydetti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Soylu, şunları aktardı:

"Ekrem İmamoğlu diyor ki; 'İstanbul'da ne işin var?' Ben İstanbul'da ne işim olduğunu biliyorum. Benim borcum var. Bu ülkenin huzurunu sağlamak için şehit olan Aybüke öğretmene borcum var. Bedirhan bebeğimize, Necmettin öğretmenimize borcumuz var. Eren Bülbül kardeşimize borcumuz var. Kendisini bu memlekete feda eden kardeşlerimize borcumuz var. PKK İstanbul'a sızmaya çalışacak ben aval aval bakacaksam, bu borçlarımızı bu dünyada değil öbür dünyada da ödeyemeyiz. PKK onun üzerinden İstanbul'a sızmaya çalışıyor."

Şenliğe, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Alaçam Dernekleri Federasyonu Başkanı Sefer Aksoy da katılarak selamlama konuşması yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kıraat araştırmaları merkezlerine ihtiyaç var'
16 Haziran 2019 17:02		 Erdoğan: Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık
16 Haziran 2019 16:03
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
16 Haziran 2019 15:03		 Kurtulmuş: Küskün arkadaşlarımızı ikna edilmeli
16 Haziran 2019 14:55
'ABD şemsiyesi altında PYD, YPG yapılanmasına müsaade edilmemeli'
16 Haziran 2019 14:09		 'Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı o zaman hile başladı'
16 Haziran 2019 13:29
Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları yıl sonunca başlıyor
16 Haziran 2019 12:59		 Bahçeli: Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız
16 Haziran 2019 12:31
Bakan Dönmez'den G20'de 'yenilenebilir' vurgusu
16 Haziran 2019 12:11		 Siyasette 'Baba'sız 4 yıl
16 Haziran 2019 11:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
Toplu sözleşmede kurumlar arası becayiş de görüşülmeli
ÖSYM Tarzı Yeni Nesil Ücretsiz KPSS Deneme Sınavı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
AYT yorumu: Üçgenlerden soru sorulmaması şaşırtıcı oldu
Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
Bakan Soylu: Onun üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor
Şırnak şehidi uzman çavuşken teğmenliğe yükselmişti
Havalimanında suikast planladılar
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kavuniçi rengi 1
yaşanabilir şehir 1
babalar günü 2
n'apim tabiatım böyle 2
friday I'm in love 1
ebebek 1
çam balı 1
15.06.2019 bahçeli'nin istanbul'a gelişi 1
yan apartmana çarşaflı kadının hırsız olarak girmesi 1
17.06.2019 anadolu efes vs fenerbahce maçı 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam