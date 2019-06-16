Başkentliler en çok domates ve portakal tüketti

Başkentin yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, başkentlilerin kışlık ve yazlık sebze meyve tüketimine ilişkin verileri açıkladı.

Toptancı Hali Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-12 Haziran 2019 tarihleri arasında başkentliler kış aylarında en çok domates ve portakal tüketti. Son 6 aylık süre içinde en çok tüketilen meyve sıralamasında birinciliği 33 bin ton 206 kilogram ile portakal alırken, en çok tüketilen sebzelerin başında ise yaklaşık 42 bin ton 819 kilogram ile domates, 27 bin ton ile de patates geldi.

Her mevsim tezgahların gözdesi olan meyvelerden elma başkentte 21 bin ton tüketildi. Elmayı, 13 bin tonla muz, 12 bin tonla mandalina, 5 bin tonla armut, 3 bin tonla nar, 2 bin tonla ayva, bin tonla da kivi takip etti.

Sebzelerde patates tüketimi dikkat çekti

Sofraların vazgeçilmezi olan domatesten sonra başkentlilerin en çok tükettiği sebze yaklaşık 27 bin ton 257 kilogram ile patates oldu. Patatesi 20 bin ton ile salatalık izledi.

Ankara Toptancı Hali verilere göre tüketiminde en çok artış yaşanan sebzeler sıralamasında 13 bin ton havuç, 13 bin ton limon, 11 bin ton sivri biber, 8 bin ton patlıcan, 6 bin tonu aşkın kabak ve karnabahar, 5,5 bin ton turp, 3,5 bin ton pırasa yer aldı.

Yaz meyvelerinin lideri karpuz

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte başkentlilerin karpuz tüketiminde de artış yaşanmaya başladı. Son 6 ayda karpuz tüketimi Ankara'da yaklaşık 33,5 tona ulaşırken, karpuzu; çilek, kiraz, erik gibi yaz aylarının en çok tercih edilen meyveleri yakından izledi.

Başkentliler kıvırcık ve ıspanağı da seviyor

Başkentliler, Ocak ayı itibariyle çiğ yenen sebzelerden yeşillikleri de sofralarından eksik etmezken, 18 milyon adetle en çok kıvırcık tüketildi. Yemekleri yapılan sebzelerden ıspanak 7 bin ton kilogramla en çok tüketilen sebzelerden biri oldu.

1 Ocak-12 Haziran tarihleri arasında tüketilen yeşillikler:

Kıvırcık 18 milyon adet, maydanoz 15 milyon 482 bin bağ, roka 6 milyon 604 bin bağ, tere 5 milyon 943 bin bağ, dereotu 5 milyon 929 bin bağ, nane 2 milyon 883 bin bağ, yeşil soğan 2 milyon 872 bin kilogram, semizotu 2 milyon 848 bin kilogram, marul 1 milyon 882 bin adet, kuzukulağı 1 milyon 656 bin kilogram."