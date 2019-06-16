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Zirai ilaç karaborsaya düştü

Türkiye'nin önemli tarım alanlarından olan Eskişehir'de üreticiler, mahsulleri için kullanmak zorunda oldukları zirai ilaçların karaborsaya düşmesinden yana dert yandı.
 16 Haziran 2019 17:57
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Zirai ilaç karaborsaya düştü

Türkiye'nin önemli tarım alanlarından olan Eskişehir'de üreticiler, mahsulleri için kullanmak zorunda oldukları zirai ilaçların karaborsaya düşmesinden yana dert yandı.

Karaborsaya düştükten sonra normal fiyatının 5-6 katına çıkan ilaçlar adeta ateş pahasına çiftçiye satılıyor. Mazot ve gübre gibi girdilere güç yetirmek de zorlanan üreticiler, karaborsaya düşen zirai ilaçları da yüksek fiyatlara satın almak zorunda bırakılıyor.

Eskişehir'in merkez Eğriöz Mahallesi'nde nohut üretimi yapan Hasan Hüseyin İnce isimli çiftçi, geçen sene 65 liraya aldığı bir ilacı bu yıl karaborsaya düştüğü için yaklaşık 6 katı fazla para ödeyerek 350 liraya almak zorunda kaldığını söyledi. Bir kutu ilacın 350 lira olduğunu vurgulayan İnce, bu sene zarar ettiklerini ifade etti. Nohut satarken de zorlandıklarının altını çizen İnce, "Biz burada borsada esnafın eline düşüyoruz. Ofislerde de dört dörtlük alım olmuyor. 'Nohut ekin nohut ekin' dediler nohut ektik. Bu nohudun bir maliyeti, girdisi var. Karaborsada ben nohudun sadece 900 milimetre ilacını 350 liraya aldım. Bunun ot ilacı olmazsa olmazı. 350 liraya sadece bir kutu ilaç aldım. Ben bu sene 500 dönem nohut ekimin de 5 bin liralık sadece ilaç parası vermişim. Bırakın diğer girdileri gübresi, tohum parası. Nohutta bu sene girdiyle çıktı bize zarar ettirdi. Bu yılda fiyatlar aynı olursa zararla kapatacağız. Bizim bölgemizde nohut böyle oldu diğer bölgelerde de mutlaka böyledir. Bir litre olmayan ilacın 1 tanesini 350 liraya almışım. Kışın karaborsada ilaç satıldı. Aynı ilacın fiyatı geçen sene 65 liraydı. Yüzde kaç zam gelmiş siz hesap edin. Karaborsaya düştüğünde böyle oluyor. Maliyetler yüksek" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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