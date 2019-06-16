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Ordu'da 22 öğrenci YKS sınavına giremedi

Ordu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 22 öğrenci katılamadı.
 16 Haziran 2019 18:21
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Ordu'da 22 öğrenci YKS sınavına giremedi

Ordu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 22 öğrenci katılamadı.

Ordu'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, yapılan 12. sınıflar ve mezun öğrencilerin katıldığı; Temel Yeterlilik Sınavına 11 bin 594 öğrenci, Alan Yeterlilik Testi Sınavına 9 bin 144, Yabancı Dil Testi Sınavına 548 öğrenci olmak toplamda 21 bin 286 öğrenci katıldı.

İl genelinde sınavlara girme hakkı bulunan öğrencilerden; 15 öğrenci geç kaldıkları için, 3 öğrenci kimliğinde fotoğraf bulunmadığı için, 4 öğrenci ise sağlık sorunlarından dolayı olmak üzere toplamda 22 öğrenci sınava giremedi.
İhlas Haber Ajansı
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