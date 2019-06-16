Ordu'da 22 öğrenci YKS sınavına giremedi
Ordu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 22 öğrenci katılamadı.
|16 Haziran 2019 18:21
|Yazdır
Ordu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 22 öğrenci katılamadı.
Ordu'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, yapılan 12. sınıflar ve mezun öğrencilerin katıldığı; Temel Yeterlilik Sınavına 11 bin 594 öğrenci, Alan Yeterlilik Testi Sınavına 9 bin 144, Yabancı Dil Testi Sınavına 548 öğrenci olmak toplamda 21 bin 286 öğrenci katıldı.
İl genelinde sınavlara girme hakkı bulunan öğrencilerden; 15 öğrenci geç kaldıkları için, 3 öğrenci kimliğinde fotoğraf bulunmadığı için, 4 öğrenci ise sağlık sorunlarından dolayı olmak üzere toplamda 22 öğrenci sınava giremedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Doç. Dr. İlknur Karagöz toprağa verildi
16 Haziran 2019 18:36
|Meslektaşları kalbi duran doktor için seferber oldu
16 Haziran 2019 18:25
|Derbi günlerinde en çok pizza siparişi verildi
16 Haziran 2019 18:02
|49 yaşındaki 2 çocuk annesi, üniversite birincisi oldu
16 Haziran 2019 17:17
|Mevsimlik işçi olarak geldiği köyde, çilek üreticisi oldu
16 Haziran 2019 17:12
|Polis, trafiği durdurup Süleyman'ı sınava yetiştirdi
16 Haziran 2019 16:42
|100 metre mesafedeki evladını göremiyor
16 Haziran 2019 16:32
|Babalar Günü'nde babasının işe alınmasını istedi
16 Haziran 2019 16:13
|Engelli öğrenci, jandarma yardımıyla okula girdi
16 Haziran 2019 15:55
|Kimliğini unutan öğrenciye anne azarı
16 Haziran 2019 15:51