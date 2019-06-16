Meslektaşları kalbi duran doktor için seferber oldu
|16 Haziran 2019 18:25
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Samsun'da Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan doktor kazada ağır yaralanıp kalbi durunca yardımına ambulans helikopter yetişti ve doktorun duran kalbini çalıştırmak için meslektaşları seferber oldu.
Kaza, Durağan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan doktor Raif Çaylı (50), 55 JS 919 plakalı motosikleti ile seyir ederken yola çıkan traktörle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan doktor Raif Çaylı, yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.
Durağan Devlet Hastanesine kaldırılan doktor için Samsun'dan ambulans helikopter sevk edildi. Yaralı doktor, kara yoluna inen ambulans helikoptere kara ambulansı ile götürüldü. Ambulans helikopter teslim aldığında kalbi ve solunumunu durduğu tespit edilen Raif Çaylı için meslektaşları seferler oldu.
OMÜ Tıp Fakültesi acil servis önündeki helikopter pistine getirilen Raif Çaylı'nın bu sırada kalbi ve solunumu yine durdu. Meslektaşları Raif Çaylı'nın hayata döndürmek için helikopter pistinde uzun süre uğraştı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan doktor Raif Çaylı, yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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