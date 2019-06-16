Askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı
Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda 4 yıl önce Tunceli-Pülümür kara yolunda bir askeri personelin kaçırılması olayının zanlılarından biri yakalandı.
|16 Haziran 2019 18:31
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Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda 4 yıl önce Tunceli-Pülümür kara yolunda bir askeri personelin kaçırılması olayının zanlılarından biri yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Eylül 2015'te Tunceli-Pülümür kara yolunda bir askeri personelin kaçırılması olayının şüphelilerinden T.C'nin Lice ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti.
Terör örgütü PKK adına kırsalda faaliyet yürüten teröristlere yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından arama kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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