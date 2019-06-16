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'Belediyelerde yaklaşık 14 bin üyemiz istifa ettirildi'

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "CHP'li ve HDP'li belediyelerde yaklaşık 14 bin kişi istifa ettirildi"
 16 Haziran 2019 18:46
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'Belediyelerde yaklaşık 14 bin üyemiz istifa ettirildi'

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nün altıncı günü Kızılcıhamam Ülkücü Şehitlik anıtında tamamlandı.

Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Çamkoru mevkiinde toplandı. 20 kilometrelik yürüyüş sonunda Kızılcıhamam Ülkücü Şehitlik anıtında gün tamamlandı. Yürüyüşün sonunda açıklama yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bugünkü 20 kilometrelik yürüyüşümüzün sonuna geldik. Azimle, kararlılıkla çıktığımız bu yolda başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bizimle, gelirken bir teyzemizi ağlarken gördüm. Gerçekten bizi onurlandıran duygulandıran bir şeydi. Biz sadece haklarımız için, işimiz için yürüyoruz. Bizden bunları alanlara karşı yürüyoruz. Amacımız; ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi zora sokmak değil. Amacımız; alın terimizin emeğimizin çalınmasına itiraz etmektir. Buna karşı mücadele etmektir. Bunu yaparken de demokratik süreçleri kullanıyoruz. Tekrardan çağrı yapıyorum CHP'li yetkililere, gelin oturalım konuşalım müzakere edelim. Arkadaşlarımızı işe geri alın, bizde eylemimizi burada sonlandıralım. Sendika baskılara karşı direnmektir. Bu eyleme katılan işten atılan arkadaşlarımızın bir bölümü ne yazık ki kandırmış bir şekilde CHP'li belediyelere oy vermişlerdir. Ama oy veren insanları da cezalandırmaktan çekinmeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Amacımız bir siyasi partiye karşı olmak değildir. Amacımız ekmeğimizi geri almaktadır" dedi.

"CHP'li ve HDP'li belediyelerde yaklaşık 14 bin kişi istifa ettirildi"

CHP'li ve HDP'li belediyelerde sendikalarına üye olan kişilerin zorla istifa ettirildiğini ifade eden Arslan, "CHP'li ve HDP'li belediye başkanları seçilir seçilmez ilk işleri sendikalarımızın üyelerini baskı yapmak oldu. Sendika üyelerimize baskı ile sendikalardan istifa ettiremeyince sürgünlere başladılar. İş yerlerini değiştirdiler. Direnen arkadaşlarımızı işten attılar. Şuana kadar Hak-İş'e bağlı sendikalarımız dan CHP'li ve HDP'li belediyelerde yaklaşık 14 bin kişi istifa ettirildi. Açıkça bize karşı bir meydan okuma var. Biz makul bir şekilde davranıyoruz. Oyunlarına gelmeyeceğiz ve sağ duyulu davranacağız" şeklinde konuştu.

Açıklama sonrasında Ülkücü Şehitler Anıtında dua edildi.
İhlas Haber Ajansı
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