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Çavuşoğlu: ABD'nin dayatmalarına kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her şartta S 400 almayacaksınız diyen bir ülkenin dayatmasını kabul etmiyoruz reddediyoruz" dedi.
 16 Haziran 2019 18:51
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Çavuşoğlu: ABD'nin dayatmalarına kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her şartta S 400 almayacaksınız diyen bir ülkenin dayatmasını kabul etmiyoruz reddediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Hatay'da hizmete giren Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği açılışında yaptığı konuşmada, "Bir dış politika izlemeye çalışıyoruz. Elbette bağımsız bir devletiz. NATO üyesiyiz müttefikliğimiz var. Evet bir çok uluslararası örgüte üyeyiz. Avrupa Birliğine üye olmak için zor bir hedef koyduk ve zorlukları da görüyoruz. Avrupa Birliğine üye olmamız ya da onlarla iyi bir ilişki içerisinde olmamız onların bizim dış politikamızı sorgulamasına meşrutiyet kazandırmıyor. Biz bağımsız bir devletiz kararlarımızı kendimiz alırız. Bugün ABD'nin S400 alınımı ile ilgili dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil. Esasen ABD'ye biz eğer bu konularda bir endişeniz varsa gelin ortak bir çalışma grubu oluşturalım dedik. NATO da içerisinde olsun dedik. Bunu kabul etmeyip de her şartta S 400 almayacaksınız diye diyen bir ülkenin dayatmasını kabul etmiyoruz reddediyoruz" dedi.

Rejimin son günlerde İdlib'te bulunan TSK gözlem noktalarına saldırılarına da değinen Çavuşoğlu, "Rejimin bu saldırılarını kabullenmemiz mümkün değil ve Rusya ile imzaladığımız İdlib muhtırasında aykırı. Burada rejimi durdurmakta. Bugüne kadar Suriye konusunda işbirliği içerisinde çalıştığımız Rusya ve İran'ın sorunudur çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür. Son günlerde rejimin bizim gözlem noktalarına taciz atışı yaptığını görüyoruz. Ülkemize yönelik tehdit oluşturan teröristlere hiç çekinmeden gerekeni yaptık yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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