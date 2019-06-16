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Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın dün yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı sırasında fenalaşıp yere düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sercan Bolat'ın cenazesi, doğum gününde memleketi Yozgat'ta toprağa verildi
 16 Haziran 2019 20:04
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Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'nda (TYT) fenalaşarak yere düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sercan Bolat, doğum gününde memleketi Yozgat'ta defnedildi.

Evli ve bir çocuk babası Bolat'ın, Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan cenazesi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Sivri köyüne getirildi.

Köydeki evinde helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınan Bolat, köy mezarlığında toprağa verildi.

Dün yaşamını yitiren Bolat'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

- Olay

Ankara'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye katılan Bolat, sınavda fenalaşarak yere düşmüş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lokman Hekim Sincan Hastanesine kaldırılmıştı.

Yolda kalbi duran Bolat, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı
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