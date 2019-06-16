Hasekieah Çocuk Acil Bölümü karantinaya alındı
|16 Haziran 2019 20:08
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Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Servisinde tedavi gören Afganistan uyruklu bir çocukta bulaşıcı hastalık tespit edilmesi nedeniyle, çocuk acil bölümünün bir kısmı karantinaya alındı.
Olay, Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Bölümünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil bölümünde tedavi gören Afganistan uyruklu çocukta tüberküloz bulaşıcı hastalık tespit edildi. Yapılan tespit sonrasında hastanenin Çocuk Acil Bölümünün bir kısmı karantinaya alındı.
Grip olduğu için hastaneye gelen ve maske takan Serkan Püskül, "Pakistan uyruklu 17 yaşındaki bir arkadaşımız hastalığından dolayı maske takıyorum. Ben de grip olmuştum hastalığım vardı o yüzden geldim. İçeridekiler maske takmamı söyledi. Güvenliğimiz için her yerde maske takıyorum" dedi.
Hastanın annesi Sevil Püskül ise olayı anlayarak, "Hastaneye geldik. Oğlum grip olmuştu. Yetkililerin maske taktığını gördük bir şeylerin ters gittiğini fark ettik. Nedenini sordum. Yabancı uyruklu bir çocukta verem olduğu tespit edilmiş. Başka bir hastaneye gitmemizi söylediler. Maske istedim sadece bir tane buldum çocuğum için. Grip zaten nefes almakta zorlanıyor. Sadece o taktı bahçede bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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