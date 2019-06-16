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MHP'li kadınlar İstanbul seçimi için toplandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu:- "Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. 23 Haziran'da adil, hakkaniyete uygun disiplinli bir seçim olacağı ümidi ve inancıyla güzel bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz"
 16 Haziran 2019 20:23
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MHP'li kadınlar İstanbul seçimi için toplandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. 23 Haziran'da adil, hakkaniyete uygun disiplinli bir seçim olacağı ümidi ve inancıyla güzel bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz." dedi.

MHP İstanbul İl Başkanlığı'nca "Yedi Bölgeden, Yedi Tepeye Sevdamızsın İstanbul" temalı "MHP Kadın Kolları Seçim Toplantısı" Üsküdar'da T3 Vakfı Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "mitili İstanbul'a atıyorum" şeklinde bir ifade kullandığını hatırlatarak, "Biz de mitillerimizi alarak İstanbul'a geldik. Uzun olmasa da bir aylık süreç içerisinde verimli çalışma yaptık. Divan üyesi, MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımız, sadece İstanbul'un değil 81 ilin il ve ilçe teşkilatları ile hep birlikte yoğun bir tempo içerisinde çalışmaktayız." dedi.

Depboylu, çalışmaların çok iyi gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar çok verimliydi. Bundan sonraki süreçte de gevşemek yok. Son bir haftaya girdik. Hepimiz bozkurtlarımız, asenalarımız, kadın kollarımızla bir aradayız. Kadın kollarımız çok güzel çalışıyorlar. Hemşehri dernekleri, STK'lar, muhtarlarımız, iş yerleri ziyaretleri, ev ve esnaf ziyaretleri derken birçok kişiye ulaştığımızı düşünüyoruz. Tabii ki adayımız ehil kişi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. 23 Haziran'da adil, hakkaniyete uygun disiplinli bir seçim olacağı ümidi ve inancıyla güzel bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Herkes hakkını alsın. Ortada hiçbir şaibe kalmasın. Demokrasi kazansın" şeklinde konuştu."

MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay da, Milliyetçi Hareketin kadınları olarak bilge lider Devlet Bahçeli'nin emrinde, samimiyet, sadakat ve vefa ile İstanbul'a ve Türkiye'ye sahip çıkacaklarını ifade etti.

Taşlıçay, hakikati haykırmak için bir arada olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hakikat odur ki İstanbul seçimlerine şaibe karışmıştır. Oyun büyüktür, hedef Türkiye'dir. Hiçbir çıkar gözetmeksizin, vatanı için sadece elini değil tüm vücudunu taşın altına koyan Milliyetçi Hareket, İstanbul'u uçurumun kenarından almak için elinden geleni yapacaktır. Türk milleti sözüne sadık olmakla bilinir. Biz de verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Milletimizin dirlik düzenliği, ülkemizin selameti için Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçilmesi için elimizden geleni yapacağız. MHP Türkiye'nin en büyük güvencesidir. Bu seçim bunu bir kez daha ortaya koyacak ve doğrulayacaktır. Türkiye'nin karşılaştığı sorunları hiçbir devlet ve ya uluslararası güç çözemez. Kendi sorunlarımızı ancak kendimiz çözebiliriz. Türk vatanının süsü, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin göz bebeği İstanbul'dur. İstanbul'u ehline emanet edeceğiz. İstanbul'a imzasını atan çalışkan, dürüst, bizden biri olan Binali Yıldırım'a tereddütsüz ve tüm samimiyetimizle oy isteyeceğiz."

31 Mart'ta FETÖ ve PKK'nın el ele vererek son oyununu sandıkta yaptığını dile getiren Taşlıçay, "Türkiye kadim, köklü bir devlettir. Elbette yanlış hesaplar, adli makamlardan dönecekti ve nihayet dönmüştür. Artık önümüzdeki ilk hedef 23 Haziran seçimlerinde halkın iradesine sahip çıkmaktır. Oynanan oyunu tekrarlatmayacağız. Birlikte yönetelim dedikleri gayri milli tüm unsurlara inat, bir ve beraberiz." diye konuştu.

Toplantıya, MHP milletvekillerinin yanı sıra kadın kolları üyeleri katıldı.
Anadolu Ajansı
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