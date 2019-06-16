Dağlık arazide düşen öğretmen, helikopterle kurtarıldı
|16 Haziran 2019 20:33
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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 2 meslektaşı ile birlikte mantar toplamak için gittiği Nurhak Dağı'nda düşerek yaralanan öğretmen için jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Talihsiz öğretmen, ambulans helikopterle alınarak Malatya'ya götürüldü.
Olay, ilçeye bağlı Alçiçek Mahallesi'nin dağlık kesiminde meydana geldi. İlçede öğretmenlik yapan Ahmet Kadiroğlu ve 2 meslektaşı, mantar toplamak için Nurhak Dağı eteğinde bulunan Kızılca küme evleri mevkiine gitti. Kadiroğlu, ilçeye 6 kilometre mesafede bulunan dağlık bölgede düşerek yaralandı. Kadiroğlu'nun mesai arkadaşları, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Servis görevlileri ile birlikte belirtilen noktaya hızla yola çıktı. Ekipler, dağlık bölgede kurtarılmayı bekleyen öğretmene ulaşmak için büyük çaba harcadı. Zamanla yarışan jandarma ve sağlık ekipleri, Kadiroğlu'nu bulunduğu noktadan alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek ambulans helikopter talep etti. Malatya'dan kalkan ambulans helikopter, yaralının yakınlarındaki uygun bir noktaya iniş yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz öğretmen, Malatya'ya götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralı öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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