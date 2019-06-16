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Sivas Valisi Ayhan'a 'Babalar Günü' sürprizi

Sivas'ta valilik binası önünde ellerinde pankartlarla toplanan bir grup öğrenci, bağırarak valilik makamı balkonuna çağırdıkları Sivas Valisi Salih Ayhan'ın "Babalar Günü"nü kutladı
 16 Haziran 2019 20:36
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Sivas Valisi Ayhan'a 'Babalar Günü' sürprizi

Sivas'ta bir grup öğrenci, Sivas Valisi Salih Ayhan'a "Babalar Günü" sürprizi yaptı.

Valilik binası önünde ellerindeki pankartlarla toplanan aralarında Sevgi Evleri'nde kalanlarında da bulunduğu bir grup öğrenci, "El salla el salla, vali baba el salla" diye bağırmaya başladı. Öğrencilerin sesini duyarak valilik makamının balkonuna çıkan Ayhan, aşağıda toplanan öğrencilere el sallayarak karşılık verdi.

Daha sonra çocukların yanlarına inen Ayhan'a öğrenciler çeşitli hediyeler ve çiçek takdim etti.

Sürpriz karşısında duygulandığını aktaran Ayhan, "Çocuklar bizim neşe kaynağımız, okullarımıza, binalarımıza heyecan veriyorlar. Babalar Günü'nde aslında bizim düşünmemiz lazımdı, onlar güzel bir jest yaptı." dedi.

Çocuklara çok değer verdiğini aktaran Ayhan, "Çok sevdiğim, en büyük servetimiz ve sermayemiz dediğimiz, bütün gayretimizi ve enerjimizi harcadığımız çocuklarımızın bunu düşünmeleri beni ayrıca mutlu etti. İşte bu bize heyecan, ilham, güç veriyor ve motive ediyor. Bu ortamı görünce insanın daha çok çalışması, daha çok gayret göstermesi gerektiği ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Ayhan, ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tabii bu, projelerimizin birer parçası. Çocuklarımıza yaptığımız, verdiğimiz emeklerin parçaları. Biz idareci olmakla beraber sonuçta bir babayız. Baba şefkatiyle, merhametiyle, samimiyetiyle hizmet ediyoruz. 'Devlet baba' Türk devletinin özüdür, vatandaşına her daim sevgisiyle, merhametiyle, güler yüzüyle yaklaşır. 'Devlet baba' vatandaşını daima düşünen, onunla ilgili emek veren, gayret gösterendir."

Babaların bir çınarın omurgası olduğunu vurgulayan Ayhan, şehit babaları başta olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Ayhan, kutlamaya katılanlar arasındaki down sendromlu bir çocukla bir süre ilgilendi. Ayhan, daha sonra makamında kabul ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Anadolu Ajansı
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