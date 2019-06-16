Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayına nasıl hazırlandı?
Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım bu akşam Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde kozlarını paylaşacak. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen programa iki aday da evlerinde hazırlandı.
|16 Haziran 2019 20:52
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek.
Program öncesi Binali Yıldırım, hafta sonu Tuzla'da bulunan konutunda vakit geçirdi.
Yıldırım'ın ekibi ile programa hazırlık yaptığı öğrenildi. Yıldırım ayrıca babalar günü dolayısıyla pazar günün konutunda ailesi ile bir araya geldi.
Buna karşılık Ekrem İmamoğlu ise cumartesi geç saatlere kadar seçim çalışmalarına devam etti. İmamoğlu bugün ise Beylikdüzü'nde bulunan konutunda ailesi ile dinlenerek geçirdi.
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