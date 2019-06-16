Uzunkaya'dan öğrencileri sınava yetiştiren polislere teşekkür
|16 Haziran 2019 21:03
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Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencileri, sınava girecekleri okula yetiştiren polislere teşekkür etti.
Uzunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya, Ankara, Trabzon, Tokat, Adıyaman, Bursa, Diyarbakır, Konya, Siirt ve Bartın'da onlarca öğrencinin birçok nedenle YKS'ye geç kaldığını belirtti.
Geç kalan bazı öğrencilerin çeşitli illerde polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildiğini ifade eden Uzunkaya, "İnsan odaklı hizmet anlayışı cercevesinde polis-vatandas dayanısmasının en guzel örneklerini ortaya koyan degerli meslektaslarıma tesekkur ediyor, kendileriyle gurur duyuyoruz. Turk Polis Teskilatı olarak vatandaslarımızın ihtiyac duydukları her an ve her yerde yanlarında olmaya devam edecegiz." ifadelerini kullandı.
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