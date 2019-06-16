1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzunkaya'dan öğrencileri sınava yetiştiren polislere teşekkür

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen YKS'ye geç kalan öğrencileri, sınava girecekleri okula yetiştiren polislere teşekkür etti
 16 Haziran 2019 21:03
Yazdır
Uzunkaya'dan öğrencileri sınava yetiştiren polislere teşekkür

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencileri, sınava girecekleri okula yetiştiren polislere teşekkür etti.

Uzunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya, Ankara, Trabzon, Tokat, Adıyaman, Bursa, Diyarbakır, Konya, Siirt ve Bartın'da onlarca öğrencinin birçok nedenle YKS'ye geç kaldığını belirtti.

Geç kalan bazı öğrencilerin çeşitli illerde polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildiğini ifade eden Uzunkaya, "İnsan odaklı hizmet anlayışı cercevesinde polis-vatandas dayanısmasının en guzel örneklerini ortaya koyan degerli meslektaslarıma tesekkur ediyor, kendileriyle gurur duyuyoruz. Turk Polis Teskilatı olarak vatandaslarımızın ihtiyac duydukları her an ve her yerde yanlarında olmaya devam edecegiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okul tabelasındaki hata Vali'nin talimatıyla değiştirildi
16 Haziran 2019 21:40		 Canlı yayın öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı
16 Haziran 2019 20:27
'Sultangazi Haseki Hastanesi'nde karantina' iddiası
16 Haziran 2019 20:08		 Ankara Büyükşehir'in, peyzaj ve asfalt ihaleleri incelenecek
16 Haziran 2019 20:00
ÖSYM Başkanı: Sınav sorunsuz tamamlandı
16 Haziran 2019 18:11		 YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi
16 Haziran 2019 18:06
İhtiyaç sahiplerine 2 yıldır ekmek yardımı yapılıyor
16 Haziran 2019 17:07		 ÖYSM yetkililerinden beklenmeyen uygulama
16 Haziran 2019 15:59
YKS'nin üçüncü oturumu başladı
16 Haziran 2019 15:43		 Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için kararı
16 Haziran 2019 12:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:40 - Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınını canlı yayımlıyoruz22:35 - Düğün magandaları yolu kapatıp oyun oynadılar22:29 - Soylu: Birileriyle iş birliği yapmaktan vazgeçsinler22:23 - Şehir canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı22:17 - 'İhracatçılarımıza 3,1 milyar lira destek sağladık'22:12 - İmamoğlu ve Yıldırım'dan birbirlerine çok özel hediye22:07 - İşte Yıldırım ve İmamoğlu'nun birbirlerine sorduğu soru21:49 - Ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi21:44 - Yıldırım: Oyların tamamı sayılsa seçime gitmezdik21:40 - Okul tabelasındaki hata Vali'nin talimatıyla değiştirildi
21:27 - Yollarda 5 ayda 789 can kaybı yaşandı21:20 - Bu mekanda 600 yıldır yemek pişiyor21:13 - 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan beton zemine çakıldı21:04 - Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı21:03 - Uzunkaya'dan öğrencileri sınava yetiştiren polislere teşekkür20:59 - Yıldırım da Lütfi Kırdar Kongre Merkezine geldi20:56 - YKS'de matematik testinden bir soru iptal edildi20:52 - Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayına nasıl hazırlandı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
YKS soru ve cevapları yayımlandı
8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
Toplu sözleşmede kurumlar arası becayiş de görüşülmeli
ÖSYM Tarzı Yeni Nesil Ücretsiz KPSS Deneme Sınavı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
YKS'de matematik testinden bir soru iptal edildi
AYT yorumu: Üçgenlerden soru sorulmaması şaşırtıcı oldu
Uzmanlardan AYT yorumu
Bakan Soylu: Onun üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor
Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 3
ekrem imamoğlu 2
diyet 1
faranjit 4
duvarı nem insanı gam yıkar 1
Yks 2019 1
ısıl işlem ve fermente arasındaki fark 1
ebebek 1
17.06.2019 anadolu efes vs fenerbahce maçı 1
sakarya'da geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polis 2
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam