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Yollarda 5 ayda 789 can kaybı yaşandı

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor.
 16 Haziran 2019 21:27
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Yollarda 5 ayda 789 can kaybı yaşandı

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor. 2019'un ilk 5 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 159 bin trafik kazasında 97 bin 25 kişi yaralanırken, 789 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da ise 5 ayda yaşanan kazalarda 23 kişi ölürken, 3 bin 540 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2019 Mayıs ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde 32 bin 549 kaza meydana geldi. Kazalarda 21 bin 872 kişi yaralanırken, 192 kişi hayatını kaybetti. Yılın beş ayında ise vuku bulan 159 bin trafik kazasında 97 bin 25 kişi yaralanırken, 789 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 62 bin 481 tanesine sürücü kusuru sebep olurken, 6 bin 35 kazaya yaya, bin 78 kazaya araç, 385 kazaya yol, 743 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 5 ayındaki kazalardan bin 586'sı kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren bin 636 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 892 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 632 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

Resmi verilere göre, yılın 5 ayında Ankara'da 28, Bursa'da 23, İstanbul'da 45 ve İzmir'de 45 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2 bin 249 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 3 bin 540 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi.

5 aylık dönemde Türkiye genelinde 5 milyon 179 bin 597 sürücü ve yayaya 1 milyar 742 milyon 54 bin 264 lira ceza kesildi. Cezalardan 204 milyon milyon 93 bin 561 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. 5 aylık dönemde alkol alıp direksiyona geçen 61 bin 446 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 479 bin 851 araç trafikten men edildi.

Öte yandan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığını hatırlattı. Dernekten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekildi.
İhlas Haber Ajansı
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