Yıldırım: Oyların tamamı sayılsa seçime gitmezdik
|16 Haziran 2019 21:44
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İsmail Küçükkaya'nın "Seçime niye gidiyoruz" sorusuna ilk yanıt veren
Yıldırım, "Bazı garip işler oldu. Şaibeli durumlar oldu. YSK bu seçimin
yenilenmesine karar verdi." dedi
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayında karşı karşıya geldi.
Canlı yayının moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya, ilk soruyu Binali Yıldırım'a yöneltti.
"OYLARIN TAMAMININ SAYILMASINI İSTEDİK"
Küçükkaya'nın ilk sorusu; "Biz bu seçime niye gidiyoruz?" oldu.
İlk soruya yanıt veren Binali Yıldırım, "Bazı garip işler oldu. Şaibeli durumlar oldu. YSK bu seçimin yenilenmesine karar verdi. Biz bu seçimin yenilenmesini değil oyların tamamının sayılmasını istedik. Ancak CHP itirazlarımızı kabul etmedi. Keşke CHP de kabul etseydi ve İstanbullular yeniden sandık başına gitmeseydi. Bu seçimde oylar çalındı." ifadelerini kullandı.
Bu cevap üzerine İsmail Küçükkaya, "Oyları kim çaldı" diye sordu.
Binali Yıldırım, "O Yüksek Seçim Kurulu'nun işi. Benim oyum CHP adayına yazılıyorsa bu çalınmadır." cevabını verdi.
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