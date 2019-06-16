Okul tabelasındaki hata Vali'nin talimatıyla değiştirildi
|16 Haziran 2019 21:40
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Kayseri'de, Şehit Mehmet Muratdağı Ortaokulu'nun tabelasında yer alan 'şht' kısaltması, Vali Şehmus Günaydın'ın talimatıyla 'şehit' olarak değiştirildi.
Kayseri Valisi Günaydın, Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın ismini taşıyan okulu önceki gün ziyaret etti.
Vali Günaydın, okulun girişindeki tabelada 'şehit' kelimesinin kısaltılarak, 'şht' olarak yazılmasına tepki gösterdi. Günaydın, bunun yanlış olduğunu söyleyerek, tabelanın düzeltilmesini istedi.
Valinin talimatının ardından tabeladaki 'şht' kısaltması, 'şehit' olarak değiştirildi. Vali Günaydın, bugüne kadar onlarca idarecinin ziyaret ettiği okulda bu yanlışlığın fark edilmemesinin talihsizlik olduğunu söyledi.
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