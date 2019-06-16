İmamoğlu ve Yıldırım'dan birbirlerine çok özel hediye

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programda Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde 17'si ortak soru 3'er tanesi adaya özel soru olmak üzere 20 soruya yanıt veriyor.

Tüm babaların babalar gününü kutlayan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım ve programın moderatörü İsmail Küçükkaya'ya üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi yazan dolma kalem hediye etti.

AK Parti adayı Binali Yıldırım da, Ekrem İmamoğlu ve moderatör İsmail Küçükkaya'ya babalar günü hediyesi olarak kırmızı bir kutu verdi. Ancak Yıldırım'ın ne hediye ettiği öğrenilemedi.