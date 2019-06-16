İmamoğlu ve Yıldırım'dan birbirlerine çok özel hediye
|16 Haziran 2019 22:12
|Yazdır
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programda Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde 17'si ortak soru 3'er tanesi adaya özel soru olmak üzere 20 soruya yanıt veriyor.
Tüm babaların babalar gününü kutlayan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım ve programın moderatörü İsmail Küçükkaya'ya üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi yazan dolma kalem hediye etti.
AK Parti adayı Binali Yıldırım da, Ekrem İmamoğlu ve moderatör İsmail Küçükkaya'ya babalar günü hediyesi olarak kırmızı bir kutu verdi. Ancak Yıldırım'ın ne hediye ettiği öğrenilemedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınını canlı yayımlıyoruz
16 Haziran 2019 22:40
|Soylu: Birileriyle iş birliği yapmaktan vazgeçsinler
16 Haziran 2019 22:29
|İşte Yıldırım ve İmamoğlu'nun birbirlerine sorduğu soru
16 Haziran 2019 22:07
|Ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi
16 Haziran 2019 21:49
|Yıldırım: Oyların tamamı sayılsa seçime gitmezdik
16 Haziran 2019 21:44
|Yıldırım da Lütfi Kırdar Kongre Merkezine geldi
16 Haziran 2019 20:59
|Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayına nasıl hazırlandı?
16 Haziran 2019 20:52
|HDP, İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyecek
16 Haziran 2019 20:48
|İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezine geldi
16 Haziran 2019 20:44
|Binali Yıldırım'a sosyal medyadan büyük destek
16 Haziran 2019 20:40