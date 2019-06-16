Vatandaşlar canlı yayını İstanbul'da böyle izlendi
|16 Haziran 2019 22:51
|Yazdır
23 Haziranda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi iki aday İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde karşı karşıya geldi. AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ekranlarda tartışırken vatandaşlar da ekran başında bu tarihi anı yakından takip etti.
İstanbul'daki kahvelerde oturan vatandaşlar, pür dikkat programı takip etti. 23 Haziran öncesi, iki adayın karşılıklı görüşlerini ve vaatlerini ortaya koyduğu programın seçmenin oy vermesinde oldukça etkili olacağını söyleyen vatandaşlar, iki adayın böyle bir programda karşı karşıya gelmesini demokrasinin gereği olduğunu söyledi.
İki adayın karşı karşıya geldiği programı yakından takip eden birçok vatandaş, bu tablonun siyasi parti liderleri arasında da yaşanması gerektiğini belirtti.
Kadıköy Sahil, Bağcılar Meydan ve Bakırköy'de vatandaşlar kurulan dev ekranda ortak yayını izledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şehit teğmen'in naaşı Afyonkarahisar'a getirildi
16 Haziran 2019 23:06
|Yollarda 5 ayda 789 can kaybı yaşandı
16 Haziran 2019 21:27
|Bu mekanda 600 yıldır yemek pişiyor
16 Haziran 2019 21:20
|Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı
16 Haziran 2019 20:04
|Fiyatını fazla buldu, kendi üretti, satışına başladı
16 Haziran 2019 19:11
|Doç. Dr. İlknur Karagöz toprağa verildi
16 Haziran 2019 18:36
|Meslektaşları kalbi duran doktor için seferber oldu
16 Haziran 2019 18:25
|Ordu'da 22 öğrenci YKS sınavına giremedi
16 Haziran 2019 18:21
|Derbi günlerinde en çok pizza siparişi verildi
16 Haziran 2019 18:02
|49 yaşındaki 2 çocuk annesi, üniversite birincisi oldu
16 Haziran 2019 17:17