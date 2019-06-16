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Şehit teğmen'in naaşı Afyonkarahisar'a getirildi

Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi
 16 Haziran 2019 23:06
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Şehit teğmen'in naaşı Afyonkarahisar'a getirildi

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Şırnak'tan uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirilen şehit Evran'ın naaşı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Şehit ve Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından karşılandı.

Şehit askerin cenazesi, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna alındı. Şehidin annesi Yeter Evran, "Yiğidim, aslanım" diyerek gözyaşı döktü.

Canan Evran, eşinin tabutuna sarılarak, "Aşkım, bir tanem. Sensiz ne yapacağız. Yiğidim gitmiş." diyerek ağladı.

Babasını görmek istediğini söyleyen şehidin kızı Ada'yı, Yeter Evran teselli etmeye çalıştı.
Anadolu Ajansı
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