Şehit teğmen'in naaşı Afyonkarahisar'a getirildi
|16 Haziran 2019 23:06
|Yazdır
Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.
Şırnak'tan uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirilen şehit Evran'ın naaşı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Şehit ve Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından karşılandı.
Şehit askerin cenazesi, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna alındı. Şehidin annesi Yeter Evran, "Yiğidim, aslanım" diyerek gözyaşı döktü.
Canan Evran, eşinin tabutuna sarılarak, "Aşkım, bir tanem. Sensiz ne yapacağız. Yiğidim gitmiş." diyerek ağladı.
Babasını görmek istediğini söyleyen şehidin kızı Ada'yı, Yeter Evran teselli etmeye çalıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vatandaşlar canlı yayını İstanbul'da böyle izlendi
16 Haziran 2019 22:51
|Yollarda 5 ayda 789 can kaybı yaşandı
16 Haziran 2019 21:27
|Bu mekanda 600 yıldır yemek pişiyor
16 Haziran 2019 21:20
|Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı
16 Haziran 2019 20:04
|Fiyatını fazla buldu, kendi üretti, satışına başladı
16 Haziran 2019 19:11
|Doç. Dr. İlknur Karagöz toprağa verildi
16 Haziran 2019 18:36
|Meslektaşları kalbi duran doktor için seferber oldu
16 Haziran 2019 18:25
|Ordu'da 22 öğrenci YKS sınavına giremedi
16 Haziran 2019 18:21
|Derbi günlerinde en çok pizza siparişi verildi
16 Haziran 2019 18:02
|49 yaşındaki 2 çocuk annesi, üniversite birincisi oldu
16 Haziran 2019 17:17