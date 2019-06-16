1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu'nun 'particilik' eleştirisine Yıldırım'dan İzmir yanıtı

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a partizanlık eleştirisi yaptı. İmamoğlu'nun "particilik" ithamına Yıldırım'dan İzmir yanıtı
 16 Haziran 2019 23:23
Yazdır
İmamoğlu'nun 'particilik' eleştirisine Yıldırım'dan İzmir yanıtı

İstanbul 23 Haziran yerel seçimlerine bir hafta kala Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde soruları yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a partizanlık eleştirisi yaptı.

İmamoğlu'nun "particilik" ithamına Yıldırım'dan İzmir yanıtı:

"Partizanlık asla bizimle telaffuz edilmez. İmamoğlu İzmir'e baksın, neler yaptığımızı görür"

Binali Yıldırım:

"Ekrem Bey, İzmir'e gitsin bizim neler yaptığımızı görsün. İzmir'in toplu taşıması İzban'ı CHP'li belediye ile beraber yaptık. İzmir'in çevre yolunu yaptık. Konak Tüneli'ni yaptık. Adnan Menderes Havalimanı'nın yaptık. İzmir-İstanbul Otoyolunu yapıyoruz, bu sene sonu açılacak. Partizanlık asla bizimle telaffuz edilmez. Bunu şiddetle reddederim. Türkiye'nin her köşesine hizmet götürdük. Bundan sonra da İstanbul'da yaşayan, 81 vilayeten gelen kardeşlerimize, 15 milyon İstanbullu'ya hizmet için varız."

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
17 Haziran 2019 00:44		 Erbakan'ın yol arkadaşlarından Saadet tabanına çağrı
17 Haziran 2019 00:36
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
17 Haziran 2019 00:13		 17 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Haziran 2019 00:10
'Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi'
17 Haziran 2019 00:05		 Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
17 Haziran 2019 00:04
Anadolu Ajansı'ndan, Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
16 Haziran 2019 23:30		 Yıldırım ve İmamoğlu'nun İstanbul için vaatleri
16 Haziran 2019 23:01
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının tam metni
16 Haziran 2019 22:40		 İmamoğlu ve Yıldırım'dan birbirlerine çok özel hediye
16 Haziran 2019 22:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:44 - Adaylardan aile fotoğrafı00:36 - Erbakan'ın yol arkadaşlarından Saadet tabanına çağrı00:13 - İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket00:10 - 17 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:05 - 'Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi'00:04 - Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir00:02 - Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün hangi görevler karşılığında ek ders verilebilir?00:00 - 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 90 TL indirim kuponu23:30 - Anadolu Ajansı'ndan, Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap23:23 - İmamoğlu'nun 'particilik' eleştirisine Yıldırım'dan İzmir yanıtı
23:06 - Şehit teğmen'in naaşı Afyonkarahisar'a getirildi23:01 - Yıldırım ve İmamoğlu'nun İstanbul için vaatleri22:51 - Vatandaşlar canlı yayını İstanbul'da böyle izlendi22:46 - Duyarsız sürücü ambulansa yol vermedi22:40 - Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının tam metni22:35 - Düğün magandaları yolu kapatıp oyun oynadılar22:23 - Şehir canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı22:17 - 'İhracatçılarımıza 3,1 milyar lira destek sağladık'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
'Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi'
Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün hangi görevler karşılığında ek ders verilebilir?
250 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 90 TL indirim kuponu
Erbakan'ın yol arkadaşlarından Saadet tabanına çağrı
17 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Adaylardan aile fotoğrafı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
copa america 2019 2
Yks'ye giren adaylara binali yildirim seti dağıtılması 2
Herşeyden kaçmak için yerleşilen kıyıya toki gelmesi 2
17.06.2019 anadolu efes vs fenerbahce maçı 1
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 3
rabia naz vatan 1
çam balı 1
pazar gününü evde geçirmek 2
babalar günü 2
ekrem imamoğlu 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK 21 personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 47 personel alacak
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam