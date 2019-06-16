İmamoğlu'nun 'particilik' eleştirisine Yıldırım'dan İzmir yanıtı
|16 Haziran 2019 23:23
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İstanbul 23 Haziran yerel seçimlerine bir hafta kala Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde soruları yanıtladı.
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a partizanlık eleştirisi yaptı.
İmamoğlu'nun "particilik" ithamına Yıldırım'dan İzmir yanıtı:
"Partizanlık asla bizimle telaffuz edilmez. İmamoğlu İzmir'e baksın, neler yaptığımızı görür"
Binali Yıldırım:
"Ekrem Bey, İzmir'e gitsin bizim neler yaptığımızı görsün. İzmir'in toplu taşıması İzban'ı CHP'li belediye ile beraber yaptık. İzmir'in çevre yolunu yaptık. Konak Tüneli'ni yaptık. Adnan Menderes Havalimanı'nın yaptık. İzmir-İstanbul Otoyolunu yapıyoruz, bu sene sonu açılacak. Partizanlık asla bizimle telaffuz edilmez. Bunu şiddetle reddederim. Türkiye'nin her köşesine hizmet götürdük. Bundan sonra da İstanbul'da yaşayan, 81 vilayeten gelen kardeşlerimize, 15 milyon İstanbullu'ya hizmet için varız."
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