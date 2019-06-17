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17 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

 17 Haziran 2019 00:10
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17 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Silivri'de pazar yeri ve AK nokta ziyareti gerçekleştirecek, Silivri Mimarlar Odası ve imar problemi olan Değirmenköy sakinleri ile toplantıda bir araya gelecek, Çatalca'da bazı proje alanlarını ve Roman Mahallesi'ni ziyaret edecek, Roman vatandaşların tapu sorunlarına ilişkin bilgilendirme toplantısına katılacak, taşınması planlanan sanayi bölgesi esnafı ile buluşacak.

(İstanbul/ 15.00-20.15)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de Halkalı 112 binasını, Fatih'te İHH İnsani Yardım Vakfını, Bayrampaşa'da Tüm Otobüsçüler Federasyonunu ziyaret edecek, Arnavutköy'de Haraçcı, Tayakadın ve Yeniköy mahallelerinde vatandaşlarla buluşacak, Beylikdüzü'nde gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul / 09.30-20.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası üyeleri İSKOBİR İkitelli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri Birliği yönetimini ziyaret edecek.

(İstanbul/11.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/14.00)

3- TÜİK, mart ayı iş gücü ve mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

(Lüksemburg)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 4. yılında memleketi Isparta'daki mezarı başında anılacak.

(Isparta/11.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)
Anadolu Ajansı
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