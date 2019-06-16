Anadolu Ajansı'ndan, Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap

Anadolu Ajansından(AA) yapılan açıklamada, "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

ANADOLU AJANSINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, televizyonlarımızda ortak yayınlanan tartışma programının başından itibaren defalarca Anadolu Ajansı'nın adını anarak bir kez daha ajansımızı itham etmiş ve hedef göstermiştir.

AA: AÇILAN SANDIK ORANI %99' ULAŞMASINA RAĞMEN SONUÇ NETLEŞMEMİŞ VE VERİ AKIŞI KESİLMİŞTİR

Anadolu Ajansı, 31 Mart gecesi ve sonrasında müteaddit defalar açıkladığı gibi, 80 vilayetin sonuçlarını aktarırken, İstanbul'da açılan sandık oranı neredeyse yüzde 99'a ulaşmasına rağmen sonucun netleşmemesi; ayrıca buna bağlı olarak veri akışının durması nedeniyle abonelerine nihai veriyi ulaştıramamış, YSK sonuçlarını beklemiştir.

AA: DAHA ÖNCE DE SONUÇLAR %99'A ULAŞTIĞINDA NİHAİ SONUÇ AÇIKLAMA İŞİ YSK'YA BIRAKILMIŞTI

AA, 31 Mart öncesindeki 6 seçimde de aynı şekilde açılan sandık oranı yüzde 99'a ulaştığında nihai sonucun açıklanmasını YSK'ye bırakmıştır. 31 Mart'ta yapılan uygulama diğer seçimlerden farklı değildir.

'AA, SEÇİM SONUCUNU AÇIKLAYAN DEĞİL VERİ AKTARAN BİR MEDYA KURULUŞUDUR'

Şunu da özellikle hatırlatmak isteriz ki, AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır.

Sayın İmamoğlu'nun, yaptığımız tüm açıklamalara rağmen ısrarla ajansımızı hedef almasını ve haksız ithamlarda bulunmasını bir kez daha kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.