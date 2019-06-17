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İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu çalışanlarına yönelik anket düzenliyor.
 17 Haziran 2019 00:13
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İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kamu çalışanlarına yönelik anket düzenliyor.

https://anket.cbiko.gov.tr/ adresinden yayımlanan ankete e-Devlet üzerinden giriş yapılabiliyor. Yapılan açıklamada, Kamu Çalışanı Anketinin bu yıl ilk defa düzenlendiğine vurgu yapılarak, anketin 26 Temmuz 2019 tarihine kadar erişime açık kalacağı belirtildi.

İşte İnsan Kaynakları Ofisinden Yapılan açıklama

Kamu Çalışanı Anketi:

Değerli Katılımcı,

Kurum, kuruluş ve iştiraklerde gelişime açık hususların belirlenmesi için yürütülen Kamu Çalışan Anketi'nin bu yıl birincisini düzenliyoruz.

Anket sorularına vereceğiniz cevaplar ve kişisel verileriniz (T.C. Kimlik No, çalışılan kurum ve birim, eğitim düzeyi, istihdam türü, yöneticilik, deneyim ve çalışma süresi bilgileri) hiçbir koşul altında 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Anket sırasında sizlerden alınacak bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) tarafından işlenecektir, bu kapsamda CBİKO tarafından uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kamu Çalışan Anketi 26.07.2019 tarihine kadar erişime açık kalacaktır. Anketin beklenen faydayı sağlaması için sizden gelecek geri bildirimlere ihtiyacımız olduğunu tekrar hatırlatır, teşekkür ederiz.

Anket için tıklayın. https://anket.cbiko.gov.tr/

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