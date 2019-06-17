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Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı

İstanbul adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, program sonrası aileleriyle birlikte ortak fotoğraf çektirdi.
 17 Haziran 2019 00:44
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Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen program sonrası Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu aile fotoğrafı çektirdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım (sağ 2) ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu (sol 3), İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın (sol 2) yaptığı ortak yayına katıldı. Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu birlikte fotoğraf verdi.
Memurlar.Net
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