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Bursa'da Bin polisle şafak operasyonu çok sayıda gözaltı

Bursa polisi bin kişiyle şafak operasyonu düzenledi çok sayıda gözaltı var.
 17 Haziran 2019 06:24
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Bursa'da Bin polisle şafak operasyonu çok sayıda gözaltı

Bursa polisi bin kişiyle şafak operasyonu düzenledi çok sayıda gözaltı var.

Edinilen bilgiye göre Bursa polisi 3 ay öncesinden Bursa ve çevre ilçelerindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik takiplerin tamamlanmasının ardından düğmeye bastı.

"Çekirge" ismi verilen operasyonda sabaha karşı harekete geçen bin kişilik polis ekibi Bursa il geneli ve İnegöl ilçesinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Daha önce tespit edilen şüphelilerin kaldığı ikametlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp giren polisler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Baskın sırasında şüphelilerden bazılarının camlardan atlayıp kaçmaya çalıştıkları belirtildi. Dronelerin gökyüzünden takip ettiği operasyonda narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Şehrin giriş ve çıkışları trafik ve asayiş ekipleri tarafından tutularak çok sayıda araç ve vatandaşın kimlik sorgulaması yapıldı. Büyük bir çoğunluğu uykuda hazırlıksız yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevkedilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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