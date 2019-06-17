1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yozgat'ta dolu ve sel ekili alanlara zarar verdi

Yozgat'ta yerleşim yerleri ve ekili alanlar, dolu ve sel nedeniyle zarar gördü.
 17 Haziran 2019 06:29
Yazdır
Yozgat'ta dolu ve sel ekili alanlara zarar verdi

Yozgat'ta yerleşim yerleri ve ekili alanlar, dolu ve sel nedeniyle zarar gördü.

Yozgat merkeze bağlı Lök, Topçu ve Gökçekışla köyünde dolu ve sağanak ekili alanlara ve yerleşim yerlerine zarar verdi. Selin getirdiği kütükler ve devrilen ağaçlar nedeniyle Yozgat- Boğazlıyan kara yolu kısa süre ulaşıma kapandı. Sürücüler yollardaki kütükleri kendi imkanlarıyla temizledi.

Lök köyünde sel nedeniyle 5 evin avlu duvarı, 2 ahır ve 1 tandır evi yıkıldı, 3 köprü de kullanılamaz hale geldi.

Lök köyü Muhtarı Hasan Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 dakika ceviz büyüklüğünde olmak üzere yaklaşık bir saat dolu yağdığını söyledi. Önal, ekili alanlarda büyük zarar olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Köy halkından Hamza Kayhan, yaklaşık 15 bin dekar buğday ile arpa, 15 bin dekar da nohut ve mercimeğin doludan zarar gördüğünü, hasat yapılamayacağını ifade etti.

Sefa Kaya da ekili alanların tamamının zarar gördüğünü, zararın gündüz daha iyi tespit edilebileceğini aktardı. Kaya, "Çok şiddetli bir şekilde dolu yağdı. Dışarı çıkamadık. Bütün ekili alanlarımızı yok etti. Meyveleri parçaladı, hiçbir şeyimiz kalmadı." diye konuştu.

AFAD ve Jandarma ekipleri, Lök köyüne gelerek incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nefes borusuna lokum kaçan çocuk tedavi altına alındı
17 Haziran 2019 01:11		 Şehit teğmen'in naaşı Afyonkarahisar'a getirildi
16 Haziran 2019 23:06
Vatandaşlar canlı yayını İstanbul'da böyle izlendi
16 Haziran 2019 22:51		 Yollarda 5 ayda 789 can kaybı yaşandı
16 Haziran 2019 21:27
Bu mekanda 600 yıldır yemek pişiyor
16 Haziran 2019 21:20		 Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı
16 Haziran 2019 20:04
Fiyatını fazla buldu, kendi üretti, satışına başladı
16 Haziran 2019 19:11		 Doç. Dr. İlknur Karagöz toprağa verildi
16 Haziran 2019 18:36
Meslektaşları kalbi duran doktor için seferber oldu
16 Haziran 2019 18:25		 Ordu'da 22 öğrenci YKS sınavına giremedi
16 Haziran 2019 18:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:40 - Askerin gözü Meclis'te06:29 - Yozgat'ta dolu ve sel ekili alanlara zarar verdi06:27 - Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu06:24 - Bursa'da Bin polisle şafak operasyonu çok sayıda gözaltı06:21 - Aslanlar antidepresanlı, foklar zorla gösteride06:11 - Çiftçinin ayağına tarım danışmanı01:11 - Nefes borusuna lokum kaçan çocuk tedavi altına alındı00:44 - Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı00:36 - Erbakan'ın yol arkadaşlarından Saadet tabanına çağrı00:13 - İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
00:10 - 17 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:05 - 'Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi'00:04 - Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir00:02 - Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün hangi görevler karşılığında ek ders verilebilir?00:00 - 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 90 TL indirim kuponu23:30 - Anadolu Ajansı'ndan, Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap23:23 - İmamoğlu'nun 'particilik' eleştirisine Yıldırım'dan İzmir yanıtı23:06 - Şehit teğmen'in naaşı Afyonkarahisar'a getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
Erbakan'ın yol arkadaşlarından Saadet tabanına çağrı
'Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi'
Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün hangi görevler karşılığında ek ders verilebilir?
250 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 90 TL indirim kuponu
Nefes borusuna lokum kaçan çocuk tedavi altına alındı
17 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Bursa'da Bin polisle şafak operasyonu çok sayıda gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ısıl işlem ve fermente arasındaki fark 1
rabia naz vatan 1
n'apim tabiatım böyle 3
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 3
Herşeyden kaçmak için yerleşilen kıyıya toki gelmesi 2
Fotoğraf 2
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 4
pazar gününü evde geçirmek 2
çam balı 1
kedi 4
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 21 personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 47 personel alacak
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam