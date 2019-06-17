Yozgat'ta dolu ve sel ekili alanlara zarar verdi
|17 Haziran 2019 06:29
|Yazdır
Yozgat'ta yerleşim yerleri ve ekili alanlar, dolu ve sel nedeniyle zarar gördü.
Yozgat merkeze bağlı Lök, Topçu ve Gökçekışla köyünde dolu ve sağanak ekili alanlara ve yerleşim yerlerine zarar verdi. Selin getirdiği kütükler ve devrilen ağaçlar nedeniyle Yozgat- Boğazlıyan kara yolu kısa süre ulaşıma kapandı. Sürücüler yollardaki kütükleri kendi imkanlarıyla temizledi.
Lök köyünde sel nedeniyle 5 evin avlu duvarı, 2 ahır ve 1 tandır evi yıkıldı, 3 köprü de kullanılamaz hale geldi.
Lök köyü Muhtarı Hasan Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 dakika ceviz büyüklüğünde olmak üzere yaklaşık bir saat dolu yağdığını söyledi. Önal, ekili alanlarda büyük zarar olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.
Köy halkından Hamza Kayhan, yaklaşık 15 bin dekar buğday ile arpa, 15 bin dekar da nohut ve mercimeğin doludan zarar gördüğünü, hasat yapılamayacağını ifade etti.
Sefa Kaya da ekili alanların tamamının zarar gördüğünü, zararın gündüz daha iyi tespit edilebileceğini aktardı. Kaya, "Çok şiddetli bir şekilde dolu yağdı. Dışarı çıkamadık. Bütün ekili alanlarımızı yok etti. Meyveleri parçaladı, hiçbir şeyimiz kalmadı." diye konuştu.
AFAD ve Jandarma ekipleri, Lök köyüne gelerek incelemelerde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Nefes borusuna lokum kaçan çocuk tedavi altına alındı
17 Haziran 2019 01:11
|Şehit teğmen'in naaşı Afyonkarahisar'a getirildi
16 Haziran 2019 23:06
|Vatandaşlar canlı yayını İstanbul'da böyle izlendi
16 Haziran 2019 22:51
|Yollarda 5 ayda 789 can kaybı yaşandı
16 Haziran 2019 21:27
|Bu mekanda 600 yıldır yemek pişiyor
16 Haziran 2019 21:20
|Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı
16 Haziran 2019 20:04
|Fiyatını fazla buldu, kendi üretti, satışına başladı
16 Haziran 2019 19:11
|Doç. Dr. İlknur Karagöz toprağa verildi
16 Haziran 2019 18:36
|Meslektaşları kalbi duran doktor için seferber oldu
16 Haziran 2019 18:25
|Ordu'da 22 öğrenci YKS sınavına giremedi
16 Haziran 2019 18:21