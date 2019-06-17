1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çiftçinin ayağına tarım danışmanı

Ülkenin dört bir yanında, 14 bin tarım danışmanı çiftçinin ayağına giderek danışmanlık yapıyor.
 17 Haziran 2019 06:11
Yazdır
Çiftçinin ayağına tarım danışmanı


Tarım ve Orman Bakanlığı tarımda yaşanan hızlı gelişme ve değişimlere paralel olarak çiftçilerin bilgi ihtiyacını karşılamak ve tarladan sofraya güvenilir gıda arzını sağlamak amacı ile 'tarımsal danışmanlık' uygulamasını sürdürüyor. Araziye çıkan danışmanlar çiftçinin ayağına bilgi götürürken, üretimde gördükleri eksiklikleri de müstahsil ile paylaşıyor.

HER BİLGİYİ ÜRETİCİYE GÖTÜRÜYOR
Tarımsal danışmanlık, tarımsal işletmelerin ve üreticilerin, üretim, pazarlama, işletme kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması, finansa erişim ile doğal kaynakların korunmasına dair ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi üreticilerin ayağına kadar götürüyor. Aynı zamanda, bir danışman etrafında kümelenen belirli bir üretim kolundaki üreticilerin bilgi ve tecrübe paylaşımı da yapılıyor. Bugüne kadar toplam 14 bin 58 kişiye Tarım Danışmanı, 3 bin 323 kişiye Tarım Yayımcısı sertifikası verildi.

YÜZDE 40'I KADIN
Plan çerçevesinde gerek büroda, gerekse işletme ziyaretleri ile teorik ve uygulamalı olarak ihtiyaç duyduğu bilginin ve hedeflenen değişikliğin sağlanmasına çalışıyor. Danışmanlar içerisinde kadınların oranı yüzde 40 civarında bulunuyor.

Avrupa'da farklı modelleri var
Tarımsal danışmanlık sisteminin farklı ülkelerde farklı modeller bulunuyor. Örneğin Avusturya ve Fransa'da ziraat odası, Portekiz'de kooperatifler, Yunanistan, İspanya ve İsveç'te tarım bakanlığı, İngiltere, Hollanda ve Danimarka'da tarımsal danışmanlık şirketleri, Amerika'da ise üniversitelerin tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde öne çıkıyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İhracatçılarımıza 3,1 milyar lira destek sağladık'
16 Haziran 2019 22:17		 Zirai ilaç karaborsaya düştü
16 Haziran 2019 17:57
Başkentliler en çok domates ve portakal tüketti
16 Haziran 2019 17:42		 Diyarbakır, Türkiye'nin yaş koza üretim merkezi oldu
16 Haziran 2019 16:47
Türkiye'nin 'ilk 1.000 ihracatçısı' belli oldu
16 Haziran 2019 16:06		 En çok 'sera yatırımı' teşviği alan ilimiz
16 Haziran 2019 12:15
Kredi kartı gecikme faizleri de düşürülsün talebi
16 Haziran 2019 09:55		 Babaların hediyeleri internetten gelecek
15 Haziran 2019 17:38
Kamu zararlarının değerlendirmesi 60 günde sonuçlandırılacak
15 Haziran 2019 13:06		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
15 Haziran 2019 13:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:40 - Askerin gözü Meclis'te06:29 - Yozgat'ta dolu ve sel ekili alanlara zarar verdi06:27 - Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu06:24 - Bursa'da Bin polisle şafak operasyonu çok sayıda gözaltı06:21 - Aslanlar antidepresanlı, foklar zorla gösteride06:11 - Çiftçinin ayağına tarım danışmanı01:11 - Nefes borusuna lokum kaçan çocuk tedavi altına alındı00:44 - Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı00:36 - Erbakan'ın yol arkadaşlarından Saadet tabanına çağrı00:13 - İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
00:10 - 17 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:05 - 'Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi'00:04 - Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir00:02 - Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün hangi görevler karşılığında ek ders verilebilir?00:00 - 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 90 TL indirim kuponu23:30 - Anadolu Ajansı'ndan, Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap23:23 - İmamoğlu'nun 'particilik' eleştirisine Yıldırım'dan İzmir yanıtı23:06 - Şehit teğmen'in naaşı Afyonkarahisar'a getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
Erbakan'ın yol arkadaşlarından Saadet tabanına çağrı
'Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi'
Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün hangi görevler karşılığında ek ders verilebilir?
250 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 90 TL indirim kuponu
Nefes borusuna lokum kaçan çocuk tedavi altına alındı
17 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Bursa'da Bin polisle şafak operasyonu çok sayıda gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 3
her yemeği çatalla yeme nezaketi 1
deniz kokusu 1
kedi 4
yaşanabilir şehir 2
taze sıkılmış meyve suyu 4
n'apim tabiatım böyle 3
diyet 1
faranjit 4
Mutfaktaki son dokunuşun sahibi sarı bez 8
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 21 personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 47 personel alacak
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam