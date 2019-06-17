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Aslanlar antidepresanlı, foklar zorla gösteride

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunun dinlediği hayvan hakları dernekleri, 36 ruhsatlı hayvanat bahçesinde 16 bin hayvanın tutsak olduğunu, buraların kapatılması gerektiğini belirtti
 17 Haziran 2019 06:21
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Aslanlar antidepresanlı, foklar zorla gösteride

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunun geçtiğimiz haftalardaki gündemi, hayvanat bahçeleri oldu. Buralardaki sağlıksız hayat şartlarına ve hayvanların maruz kaldıkları durumlara tepki gösteren STK'lar ve hukukçular, konuyu şu şekilde dile getirdi:

* Hayvan Hakları ve Etiği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Burak Özgüner: İnsanlarla poz vermesi için aslanlara antidepresan veriliyor. Türkiye'de 36 tane ruhsatlı hayvanat bahçesin var en az 16 bin hayvan buralarda tutsak. Ruhsatsız küçük çaplı hayvanat bahçeleri de var. Mesela, Beykoz'da bir kafe, aslanları camekana kapatarak küçük bir delikten ziyaretçilerine beslettiriyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde haftada iki defa foklara zorla gösteri yaptırılıyor. Aynı yerde ayılar kış uykusuna yatamıyor.

* Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Kurulu Üyesi Avukat Buğcan Çankaya: Hayvanı demir bir kafesin içine koyuyoruz. Aslanı Afrika'dan getirmişiz, Ankara'nın ayazında koymuşuz. Hayvanlara zulmederken, insanları da eğlendiriyoruz.

* Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi Avukat Figen Güven: Hayvanat bahçeleri ve benzeri oluşumların kademeli olarak kapatılması gerekmektedir. Sistemik kapatma sürecinde hayvanının öldürülmemesi esas alınmalıdır. Hayvanlar, tabii hayat ortamlarına adaptasyonları yeniden sağlanmak suretiyle bırakılmalıdır.

Damla Peker

Türkiye
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