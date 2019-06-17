Kiraz'ı şehit eden hücreden çıktılar
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM'ye girmeye çalışırken etkisiz hale getirilen 2 DHKP-C terör örgütü üyesi Mualla Zincir ve Eylem Yücel 22 Mayıs'ta 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 2 şüphelinin bağlantıları mercek altına alındı.
|17 Haziran 2019 07:10
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Teröristlerin TBMM'ye girmeye çalıştıkları gün İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle geldikleri belirlendi. Şüphelilerin HTS (telefon) kayıtlarını da inceleyen savcılık dikkat çeken bir ayrıntıya da ulaştı. Şüphelilerin saldırı öncesinde yeni bir telefon hattı aldığı tespit edildi.
Telefon hatlarının incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmada şüphelilerin örgütsel bağlantıları da derinleştirildi. Şüphelilerin İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde görev alan örgüt hücresinden olduğu ayrıntılarına ulaşıldı.
Ebru Karatosun
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