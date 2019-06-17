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Tekrar açılan Akademi'de olay yeri eğitimi

Sil baştan yapılandırılan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden kurulan Adalet Akademisi, savcı ve hakim adaylarının eğitimlerinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor.
 17 Haziran 2019 07:40
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Tekrar açılan Akademi'de olay yeri eğitimi

Savcı ve hakim adayları, Akademi'nin yeni eğitim programı kapsamında gerçekle bire bir örtüşen uygulamalı bir sistemle kürsüye hazırlanacaklar. Adaylar başta "Crime Scene Investigation (CSI)" olarak bilinen "Olay Yeri İnceleme" olmak üzere, gelecekteki meslek hayatlarında karşılarına çıkacak adli vakalarda uygulayacakları işlemleri, Akademi'de yapacakları pratik eğitimlerle pekiştirecekler.

FİLM SETİ GİBİ...

Yeni program çerçevesinde Adalet Akademisi Kampusu'nda gerçeği aratmayacak özel alanlar da oluşturuluyor. Savcı ve hakim adayları teorik eğitimde öğrendikleri konuları, film platosunu andıran alanlarda uygulayıp pratik yapacaklar. Kuruluş çalışması devam eden uygulama alanları arasında, farklı konularda olay yeri incelemesine imkan tanıyacak mekanlar, polis merkezi ve adliye büroları da hazır bulunuyor.

Cinayet, intihar, gasp...

Savcı ve hakim adayları, terörden cinayete, intihardan gasp ve hırsızlığa varana kadar olaylara ilişkin adli işlemlerde izleyecekleri yolu, gerçeğe uygun senaryo ışığında uygulama alanında pratiğe dökecekler.


Yeldağ Gökdağ
Akşam
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