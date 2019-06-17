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Çanakkale'de deprem oldu! Ayvacık'taki deprem vatandaşları korkuttu

Ege'den gelen son dakika haberine göre Çanakkale'de korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasatjanesinden yapılan açıklamaya göre depremin Misvak-Ayvacık mevkiinde meydana geldiği belirtildi. Yerin 13.1 kilometre derinliğinde oluşan depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
 17 Haziran 2019 08:01
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Çanakkale'de deprem oldu! Ayvacık'taki deprem vatandaşları korkuttu

Depremin ardında kısa süreli panik yaşandı. Çanakkale'de saat 07.47'de meydana gelen depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtiliyor.

Memurlar.Net
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