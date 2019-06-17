Çanakkale'de deprem oldu! Ayvacık'taki deprem vatandaşları korkuttu
Ege'den gelen son dakika haberine göre Çanakkale'de korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasatjanesinden yapılan açıklamaya göre depremin Misvak-Ayvacık mevkiinde meydana geldiği belirtildi. Yerin 13.1 kilometre derinliğinde oluşan depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
|17 Haziran 2019 08:01
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Babalar Günü kahramanı
17 Haziran 2019 07:56
|Yozgat'ta dolu ve sel ekili alanlara zarar verdi
17 Haziran 2019 06:29
|Nefes borusuna lokum kaçan çocuk tedavi altına alındı
17 Haziran 2019 01:11
|Şehit teğmen'in naaşı Afyonkarahisar'a getirildi
16 Haziran 2019 23:06
|Vatandaşlar canlı yayını İstanbul'da böyle izlendi
16 Haziran 2019 22:51
|Yollarda 5 ayda 789 can kaybı yaşandı
16 Haziran 2019 21:27
|Bu mekanda 600 yıldır yemek pişiyor
16 Haziran 2019 21:20
|Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı
16 Haziran 2019 20:04
|Fiyatını fazla buldu, kendi üretti, satışına başladı
16 Haziran 2019 19:11
|Doç. Dr. İlknur Karagöz toprağa verildi
16 Haziran 2019 18:36