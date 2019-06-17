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Babalar Günü kahramanı

Şehit kahraman Teğmen Şafak Evran, Gabar Dağına kaçmaya çalışan 5 teröristin önünü tek başına keserek büyük kahramanlık örneği sergiledi. Sabaha dek süren çatışmada tüm teröristler öldürüldü
 17 Haziran 2019 07:56
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Babalar Günü kahramanı

Şırnak'ın İdil İlçesi kırsalındaki Cehennem deresinde düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyonda şehit olan Tim komutanı Teğmen Şafak Evran büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Gabar Dağına kaçmaya çalışan 5 teröristin önünü tek başına keserek kaçmalarını engelledi. Göğüs göğüse sabaha dek süren çatışmada o teröristlerin tümü öldürüldü. Ancak kahraman teğmen hainlerin ateşiyle Babalar Günü'nde şehit oldu. Öldürülen teröristlerden birinin 600 bin TL ödülle turuncu kategoride, diğerinin ise 300 bin TL ödüllü gri kategoride olduğu belirlendi.

4 KOLDAN KUŞATMA

Şırnak'ın İdil ile Mardin'in Dargeçit İlçeleri arasındaki Cehennem Deresi kırsalında bir grup teröristin ilçe merkezlerinde polis, asker ve kamu kurumlarına yönelik sansasyonel saldırı hazırlığı içinde olduklarına dair alınan istihbarat üzerine bölgede İnsansız Keşif Araçlarıyla gözetleme ve dinleme faaliyeti başlatıldı. Teröristlerin görüntüsü alınır alınmaz gecenin ilerleyen saatlerinde helikopterlerle bölgeye Şırnak İl Jandarma Komutanlığındaki Meteler adlı Jandarma Özel Harekat Timleri indirildi. Dereyi 4 koldan kuşatan timler, teröristlerle iki ayrı noktada sıcak temas sağladı. "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe" adı verilen hava destekli operasyon sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

KAHRAMAN TEĞMEN

Temas sağlanan 3 kişilik ilk terörist grup, güvenlik güçlerini oyalamaya çalışarak aralarında bölge sorumlusunun da bulunduğu diğer 5 teröristin Gabar Dağına kaçmalarını sağlamaya çalıştı. Ancak tim komutanı şehit Teğmen Şafak Evran (38) bunu fark edince timini ilk temas noktasında bırakıp tek başına, Dicle nehri kıyısından Gabar Dağına kaçmaya çalışan 5 kişilik terörist grubun peşine düştü. Teröristlerin önünü keserek 3'ünü öldürdü. Kayalıkların arasına gizlenen diğer iki teröristle uzun süre çatışan kahraman teğmen, hainlerin kurşunuyla ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan Afyonlu Teğmen, henüz bilinci açıkken bile silah arkadaşlarına "Kaçamadılar, değil mi?" diyerek 5 teröristin akıbetlerini sordu. Arkadaşları "Hayır, komutanım kaçamadılar" dedikten 2 saat sonra Şafak Evran şehit düştü. Şehit teğmenin timindeki diğer Mehmetçikler takviye olarak bölgeyi kuşatarak diğer 2 teröristi de öldürdü. Cehennem Deresi'nde sabaha kadar destan yazan Şafak Teğmen ve askerleri, toplamda 8 teröristi silah ve mühimmatlarıyla ölü olarak ele geçirdi.

BABALAR GÜNÜNDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit Teğmen'in tayininin Ankara'ya çıktığı ve Ağustos ayında Şırnak'tan ayrılacağı bildirildi. Şafak Evran'ın matematik öğretmeni olan eşi Canan Evran'ın sosyal medya hesabından 7 Haziran'da yaptığı paylaşım yürek burktu. Evran'ın cenazesinin bugün öğle vakti Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Yıprak beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

TÜRK MİLLETİNE SELAM OLSUN

Şehit Jandarma Evran'ın 27 Mayıs'ta nöbet arkadaşları ile iftarını açarken çektiği video ortaya çıktı. Şehit Evran'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selam gönderdiği videonun Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabında da paylaşıldığı öğrenildi. Şehit Evran'ın mesajında, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, değerli ailelerimize, yüce Türk milletine selamlarımızı gönderiyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ÖZGÜR CEBE

Sabah
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