Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini öldüren kadın tahliye edildi

Antalya'da geçen yıl 4 Haziran'da kendisini boğmayan çalışan sevgilisi Cengiz Aydın'ı (30) bıçaklayarak öldüren Nurcan Saraç (29) haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme infaz yasası gereği genç kadını tahliye etti. Kepez'de 3 yıldır birlikte yaşayan Saraç ile Aydın arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Alkol alan Aydın ile Saraç'ın tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Cengiz Aydın'ın kendisine saldırması üzerine eline bıçak alan Nurcan Saraç, kendisini yatak odasına kilitleyip polisi aradı. Odanın kapısı kıran Aydın, içeri girip Saraç'ı boğmaya çalıştı. Bu sırada genç kadın, Cengiz Aydın'ı kalbinden bıçaklayıp ardından sağlık ekibine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen Aydın kurtarılamadı. Nurcan Saraç, o zaman 1 yaşında olan bebeğiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme, tutuklu sanık Nurcan Saraç'ı sevgilisi Cengiz Aydın'ı kastı aşan yaralamadan 12 yıl hapis cezası verdi. Haksız tahrik hükümlerini de uygulayan mahkeme heyeti cezayı 6 yıla indirdi. Duruşmadaki iyi halinden dolayı cezası 5 yıla inen genç kadın tahliye edildi. Kararın ardından Nurcan Saraç sevinç gözyaşlarına boğuldu. Saraç'ın ablası Nuray Akkurt, "Kardeşim karıncayı bile incitmezdi. 1 yıl boyunca çok acılar çekti" dedi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK