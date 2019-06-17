1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini öldüren kadın tahliye edildi

Antalya'da, geçen yıl kendisini boğmaya çalışan sevgisini kalbinden bıçaklayarak öldüren Nurcan Saraç, tahliye edildi. Kararın ardından Saraç ve ailesi sevinç gözyaşı döktü
 17 Haziran 2019 08:11
Yazdır
Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini öldüren kadın tahliye edildi

Antalya'da geçen yıl 4 Haziran'da kendisini boğmayan çalışan sevgilisi Cengiz Aydın'ı (30) bıçaklayarak öldüren Nurcan Saraç (29) haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme infaz yasası gereği genç kadını tahliye etti. Kepez'de 3 yıldır birlikte yaşayan Saraç ile Aydın arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Alkol alan Aydın ile Saraç'ın tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Cengiz Aydın'ın kendisine saldırması üzerine eline bıçak alan Nurcan Saraç, kendisini yatak odasına kilitleyip polisi aradı. Odanın kapısı kıran Aydın, içeri girip Saraç'ı boğmaya çalıştı. Bu sırada genç kadın, Cengiz Aydın'ı kalbinden bıçaklayıp ardından sağlık ekibine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen Aydın kurtarılamadı. Nurcan Saraç, o zaman 1 yaşında olan bebeğiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme, tutuklu sanık Nurcan Saraç'ı sevgilisi Cengiz Aydın'ı kastı aşan yaralamadan 12 yıl hapis cezası verdi. Haksız tahrik hükümlerini de uygulayan mahkeme heyeti cezayı 6 yıla indirdi. Duruşmadaki iyi halinden dolayı cezası 5 yıla inen genç kadın tahliye edildi. Kararın ardından Nurcan Saraç sevinç gözyaşlarına boğuldu. Saraç'ın ablası Nuray Akkurt, "Kardeşim karıncayı bile incitmezdi. 1 yıl boyunca çok acılar çekti" dedi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan beton zemine çakıldı
16 Haziran 2019 21:13		 Belediye meclis üyesi kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
16 Haziran 2019 18:56
Genç mimar trafik kazasında ağır yaralandı
16 Haziran 2019 17:47		 Hastane personeli kendini asarak intihar etti
16 Haziran 2019 17:32
Siirt'te trafik kazası: 10 yaralı
16 Haziran 2019 15:35		 Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti
16 Haziran 2019 14:44
Bolu'da doktor ve hemşirenin darbedildiği iddiası
16 Haziran 2019 11:55		 Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
16 Haziran 2019 10:30
MHP Belediye Meclis Üyesi silahlı kavgada öldürüldü
16 Haziran 2019 09:40		 Eski belediye başkanı kazada hayatını kaybetti
15 Haziran 2019 23:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
Erbakan'ın yol arkadaşlarından Saadet tabanına çağrı
'Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi'
Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün hangi görevler karşılığında ek ders verilebilir?
Askerin gözü Meclis'te
Kamu yönetiminde kariyer, liyakat ve sadakat üçgeni
Tekrar açılan Akademi'de olay yeri eğitimi
AK Parti'de oy seferberliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
duvarı nem insanı gam yıkar 1
Kedilerin kontrolsüz üremesi 5
yemeği yakmak 2
the passenger 2
Fatih Portakal 1
yok 1
çam balı 1
diyet 1
Yks'ye giren adaylara binali yildirim seti dağıtılması 2
pazar gününü evde geçirmek 2
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 21 personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 47 personel alacak
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam