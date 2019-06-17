Vatandaşın imdadına CİMER yetişiyor

Vatandaşlar ile devlet arasında bir köprü vazifesi gören Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER), vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve görüşlerini ilgili kurumlara aktararak sorunların daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümünü sağlıyor. CİMER'e vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden, Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden, mektup, faks aracılığıyla veya kişisel olarak da başvuru yapabiliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesi ve ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik düzenlenen eğitimlerle birlikte başvuruların cevaplanma ve sonuçlandırma süresi 14 güne düşürüldü. CİMER'e yılın ilk 5 ayında 1 milyon 255 bin 515 başvuru yapıldı. Nüfusuna oranla en fazla başvurunun yapıldığı il ise Osmaniye oldu.

'ELİM AYAĞIM OLDULAR'

İzmir Bergama'da yaşayan doğuştan engelli Bülent Ürem de CİMER'e başvuran vatandaşlardan biri. 4 yıldır kullandığı akülü aracın sık sık arıza yapmasından dolayı CİMER'e başvuran Ürem, "Aklıma Cumhurbaşkanımız geldi. CİMER'e bu sorunumu yazayım dedim. Arkadaşlarımın yardımıyla başvuru yaptım. Aynı gün beni aradılar. Kısa süre içinde de Valilik tarafından yeni akülü aracım teslim edildi. Cumhurbaşkanımıza, personeline, benimle ilgilen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim elim, ayağım oldular. Çok çabuk çözüm buldular. CİMER, süper bir sistem. Eskiden engelli olduğu için utanırdım. Şimdi Cumhurbaşkanımız sayesinde gururla dışarı çıkabiliyorum" diye konuştu.

ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNDİ

Osman Akdağ ise şeker hastalığından dolayı 8 yıldır görme engelli. Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan Ahmet İnan, görme engelli kayınpederi Akdağ'a gören göz cihazı almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. İl Müdürlüğü yetkilileri, görme engelli kişinin şahsen gelmesi gerektiğini belirtince İnan, kayınpederinin yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki müdürlüğe gelemeyeceğini belirtti. Cihazın kendisine teslimi için olumsuz yanıt alan İnan, son çareyi CİMER'e başvurmakta buldu. İnan, "Çözüm bulamayız sanıyordum. 2 gün sonra beni aradılar. 1 hafta içinde sorun çözüldü. Gediz ilçe müdürlüğünden gören göz cihazını teslim aldık. Bu kadar kısa sürede çözülmesine hayret ettik. Böyle bir destek bulabileceğimizi zannetmiyordum. Eşime, dostuma CİMER'i anlatıyorum. Kayınpederim gören göz cihazını eline alınca çocuklar gibi sevindi. Cihaz saati söylüyor, ezan vakitleri öncesi uyarıyor. Hayatını kolaylaştırdı. Görme engelli vatandaşlarımız için çok güzel bir uygulama" dedi.

'ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN'

Manisa Soma'da yaşayan Sefa Ortay'ın annesi tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 79 yaşında hayatını kaybetti. Annesinin vefatından 15 gün sonra hastanenin hukuk servisinden, tedavi sürecinin bir doçentin yürüttüğü belirterek, 2 bin 568 lira katkı payı ödemesi talep edildi. Daha sonra ödemeyle ilgili icra takibi başlatıldı. Bunun üzerine Ortay, CİMER'e durumu bildirdi. Ortay, "Annemin vefatından sonra böyle bir şeyle muhatap olmak bizi çok üzdü. CİMER yetkilileri bizimle çok yakından ilgilendiler. Hepsinden Allah razı olsun. Bu sistemi kurandan Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

HASAN AY