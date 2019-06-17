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Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir

ABD'nin yaptırım kararının ardından Google'ın Android desteğini keseceğini açıklamasıyla birlikte Huawei, uluslararası akıllı telefon satışlarında yüzde 40-60 düşüş bekliyor. Bu nedenle denizaşırı pazarlar yerine Çin pazarına odaklanmayı planlayan şirket Honor 20'yi pazardan çekme seçeneğini de değerlendiriyor
 17 Haziran 2019 08:55
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Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir

Huawei Technologies, uluslar arası akıllı telefon satışlarında yüzde 40-60 arasında bir düşüş yaşamaya hazırlanıyor.

HONOR 20'Yİ PAZARDAN ÇEKEBİLİR

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Huawei, denizaşırı pazarlar için ürettiği son modeli Honor 20'yi pazardan çekme seçeneğini de değerlendiriyor.

Honor 20, Britanya ve Fransa'da 21 Haziran'da satışa sunulacaktı.

Huawei, denizaşırı pazarlarda uğrayacağı kaybı telafi etmek için Çin pazarına odaklanacak.

Yeni Şafak
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