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Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj

oç Üniversitesi'nde skandal... Rektör Umran İnan'ın danışmanı olan Ramazan Kalaycı'nın, rektörün kızı Ayşe İnan'dan şantajla 1.1 milyon TL aldığı ortaya çıktı.
 17 Haziran 2019 09:37
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Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj

Koç Üniversitesi, rektör danışmanının, rektörün kızına yaptığı 1.1 milyon liralık şantajla çalkalanıyor. İddianamede skandal olay şöyle anlatıldı: 2009'dan bu yana Koç Üniversitesi rektörü olan Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan, 2014'te üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Kani İrfan Kuzu ile evlendi. İkilinin arasında bir süre sonra anlaşmazlık başladı. İddiaya göre, Ayşe İnan bir gün evde uyuşturucu madde kullandığı sırada eşine yakalandı. Kani İrfan Kuzu, bu olay sonrasında eşini sürekli polise şikayet etmekle korkuttu.


"MİT'TE TANIDIĞIM VAR"


Sabah'ın haberine göre, bunun üzerine Ayşe İnan samimi olduğu rektör danışmanı Ramazan Kalaycı'dan yardım istedi. Uyuşturucuyu Taksim'de tanımadığı bir kişinin verdiğini belirtti. Olayı araştırdığını ileri süren Kalaycı, iddiaya göre Ayşe İnan'ı "Polis ve MİT'in elinde kayıtların var. Narkotik polisi tarafından takibe düşmüşsün, arabanın kayıtları var, torbacılar ile beraber çekilmiş fotoğrafların var, telefonun dinlenmiş. Benim üst düzey devlet içerisinde, emniyet ve MİT'te tanıdıklarım var. Bütün bu kayıtların hepsini hallederim" diyerek korkuttu.

İDDİALARI REDDETTİ


İnan, Kalaycı'nın hakkındaki kayıtları sildirmek üzere kendisinden parça parça 1.1 milyon lira aldığını iddia etti. Rektör İnan'ın durumdan haberdar olması üzerine olay savcılığa yansıtıldı. Rektörün de tanık olarak alınan ifadesi ardından Ramazan Kalaycı gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalaycı, ifadesinde şantaj karşılığı para aldığı iddiasını reddetti. Fakat yapılan araştırmada hesabında yüklü miktarda para tespit edildi. İddianamede, Kalaycı'nın Ayşe İnan'dan içinde bulunduğu ruhsal çöküntüden faydalanarak ve ona Ankara ile İstanbul'da bulunan 7 ayrı yere "bu işi temizlemek" için para verdiğini söyleyerek toplam 1 milyon 150 bin lira aldığı kaydedildi.


AĞIR CEZA'LIK OLDU


Kalaycı hakkında "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında hapis cezası talep edildi. Kalaycı ile işbirliği yaptığı iddia edilen eş Kani İrfan Kuzu hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Kalaycı, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Sabah
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