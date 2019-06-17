Dolar güne 5,91 TL'den başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|17 Haziran 2019 09:43
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Araç kiralayanlara 'belge' uyarısı
17 Haziran 2019 11:32
|Konut satış istatistikleri
17 Haziran 2019 10:45
|Borsa güne düşüşle başladı
17 Haziran 2019 10:03
|Mart ayında işsizlik yüzde 14,1 olarak gerçekleşti
17 Haziran 2019 10:01
|Gram altın 255 lira seviyelerinde
17 Haziran 2019 09:44
|Kara yollarında durum
17 Haziran 2019 09:30
|Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir
17 Haziran 2019 08:55
|Sıfırcı hocalara inat 29 milyarlık yatırım
17 Haziran 2019 08:25
|Çiftçinin ayağına tarım danışmanı
17 Haziran 2019 06:11
|'İhracatçılarımıza 3,1 milyar lira destek sağladık'
16 Haziran 2019 22:17