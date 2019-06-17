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Dolar güne 5,91 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 17 Haziran 2019 09:43
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Dolar güne 5,91 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,91405,9150
Avro6,63406,6350
Sterlin7,42307,4600
ANKARA
ABD Doları5,86005,9300
Avro6,57006,6500
Sterlin7,34007,4970
Anadolu Ajansı
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