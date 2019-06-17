Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti

Paylaşımlarıyla son günlerin en çok konuşulan ismi olan Aleyna Tilki, bugün üniversite sınavına girdi. Sınav sonrası paylaşım yapan Tilki, sürenin yetmediğinden yakındı.

2 BUÇUK MİLYON ÖĞRENCİSINAVA GİRDİ

Büyük gün geldi çattı. Hem heyecanlılar hem de sona geldikleri için mutlular. 2 buçuk milyon öğrenci tüm yıl hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) girdi.

"ZAMANI YETİŞTİRMEK ZORDU"

Genç şarkıcı Aleyna Tilki de sınava girenler arasındaydı. Dün akşam twitter hesabından "Yarın üniversite sınavım var. Ben uyuyorum" paylaşımını yaptı. Bugün sınav heyecanını yaşayan Aleyna Tilki, sınavdan çıktıktan sonra yine sosyal medya hesabından isyan etti. Tilki "Offf zamanı yetiştirmek zordu sınavda! Bence 20 dakika daha vermeleri lazımdı" paylaşımıyla sürenin yetersizliğinden şikayet etti.