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Bodrum'da tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, ölenler var

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.
 17 Haziran 2019 10:09
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Bodrum'da tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, ölenler var

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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