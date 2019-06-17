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Bodrum'da tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, ölenler var
Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.
|17 Haziran 2019 10:09
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