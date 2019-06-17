1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adıyaman'da yeni bir böcek türü tanımlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan araştırmada sucul böcek faunasına ait yeni bir tür tespit edildi- Böceğe "hyrochus adiyamanensis" ismi verildi
 17 Haziran 2019 10:21
Yazdır
Adıyaman'da yeni bir böcek türü tanımlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yürütülen çalışmalarda, sucul böcek faunasına ait yeni bir tür keşfedildi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Kahta Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Gani Erhan Taşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölbaşı ilçesinde sucul böcek faunasına ait yeni bir tür tespit ettiklerini söyledi.

Sucul kınkanatlılar takımına bağlı "hydrochidae familyası"na ait bu yeni türe "hyrochus adiyamanensis" adını verdiklerini aktaran Taşar, şunları kaydetti:

"Oldukça küçük olan bu böcekler 2,5 milimetredir. Hem larvaları hem de erginleri sucul. Genellikle durgun ve yavaş akan suları tercih eden bu böcekler, suların içerisinde yer alan çürümüş bitki parçaları ve alglerle beslenirler. Erginleri uçabilme yeteneğine sahiptir. Dünyada varlığı ilk kez Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tespit edilen bu yeni türün diğer canlılar üzerinde bilinen herhangi bir zararlı etkisi bulunmuyor."

- "Zoology in the Middle East" dergisinde yayımlandı

Türkiye'de "hydrochidae" familyasına ait 7 türün bilindiğini kaydeden Taşar, "Dünya için ilk kez tanımlanan bu türle sayı 8'e çıkmış oldu. Zoology in the Middle East isimli dergide yayımlanan bu çalışmayı, Türkiye ve Adıyaman'a bu prestijli yayınlardan birini kazandırmış olduk. Bu çalışma Adıyaman Üniversitesi tarafından da finanse edilmiş olup desteklerinden dolayı ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'a teşekkür ederim." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye'ye döndü
17 Haziran 2019 11:34		 Araç kiralayanlara 'belge' uyarısı
17 Haziran 2019 11:32
Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
17 Haziran 2019 11:28		 FETÖ'nün cinayetleri Polis Akademisi raporunda
17 Haziran 2019 11:22
Bakan Pakdemirli'den hayvanları telef olan aileye destek
17 Haziran 2019 11:18		 TDK'nin tüm sözlükleri tek tıkla kullanıcının karşısında
17 Haziran 2019 11:01
Soylu'dan 112 Çağrı Merkezi'ne ziyaret
17 Haziran 2019 11:00		 Tartıştığı annesini öldürdü
17 Haziran 2019 10:31
MSB: Yunanistan ile görüşmelerin ikincisi Ankara'da yapılacak
17 Haziran 2019 10:28		 Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
17 Haziran 2019 09:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:34 - Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye'ye döndü11:32 - Araç kiralayanlara 'belge' uyarısı11:28 - Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı11:27 - 'Meraların ilaçlanması KKKA bulaşma olasılığını azaltır'11:22 - FETÖ'nün cinayetleri Polis Akademisi raporunda11:18 - Bakan Pakdemirli'den hayvanları telef olan aileye destek11:01 - TDK'nin tüm sözlükleri tek tıkla kullanıcının karşısında11:00 - Soylu'dan 112 Çağrı Merkezi'ne ziyaret10:45 - Konut satış istatistikleri10:31 - Tartıştığı annesini öldürdü
10:29 - İki Üniversite için Rektör adaylığı ilanı10:28 - MSB: Yunanistan ile görüşmelerin ikincisi Ankara'da yapılacak10:21 - Adıyaman'da yeni bir böcek türü tanımlandı10:09 - Bodrum'da tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, ölenler var10:04 - Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor10:03 - Borsa güne düşüşle başladı10:01 - Mart ayında işsizlik yüzde 14,1 olarak gerçekleşti10:00 - Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir
Askerin gözü Meclis'te
Yargı reformuna 9 başlıkta değerlendirme
Erbakan'ın yol arkadaşlarından Saadet tabanına çağrı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 6
Ahahahahah 1
yaşanabilir şehir 4
deniz kokusu 1
ismail küçükkaya 1
kedi maması 1
15.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 6
one more cup of coffee 2
copa america 2019 2
n'apim tabiatım böyle 3
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam