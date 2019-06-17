MSB: Yunanistan ile görüşmelerin ikincisi Ankara'da yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı: 'Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.'
|17 Haziran 2019 10:28
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